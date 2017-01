Chợ cá lớn nhất Hà Nội tấp nập trước ngày cúng ông Công ông Táo

Chợ cá Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai) được biết đến là chợ cá lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp các loại cá với số lượng lớn cho các chợ dân sinh. Từ hôm nay 19/1 (ngày 22 tháng Chạp), các tiểu thương ở đây chuyển sang bán cá chép vàng để phục vụ nhu cầu người dân tiễn ông Công ông Táo về trời. Theo khảo sát của Kiến Thức, mới tờ mờ sáng, chợ cá Sở Thượng đã nhộn nhịp. Những chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy vào đổ hàng để phục vụ nhu cầu mua cá cúng Táo quân của người dân. Đã thành thông lệ, cứ vào 22 tháng Chạp, Chợ cá Yên Sở lại đón hàng chục lượt ô tô chở cá vàng từ các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam…đổ về. Hiện tại giá cá chép cúng ông Công ông Táo đang cao hơn so với năm ngoái từ 50.000-60.000 đồng/kg. Cụ thể, cá vàng ta con nhỏ, thon, da bóng và cá vàng lai màu đậm, con to, giá bán dao động 150.000-160.000 đồng/kg. Còn cá chép đỏ giá bán 160.000-180.000 đồng/kg. Chia sẻ với Kiến Thức, anh Cao Mạnh Dũng cho biết: "Nếu như năm ngoái, cá chép cúng ông Công ông Táo nhập tại ao là 90.000 - 100.000 đồng/kg thì năm nay giá nhập tại ao đối với cá vàng là 130.000 đồng/kg, còn cá chép đỏ là 140.000 - 150.000 đồng/kg (khoảng 35 - 40 con)". Cũng theo anh Dũng, giá cá chép vàng năm nay nhỉnh hơn so với năm ngoái là do năm ngoái cá vàng khan hiếm, vì rút kinh nghiệm ế ẩm từ năm trước, người nuôi cá có phần hạn chế hơn. "Khả năng ngày mai cá chép vàng sẽ hiếm hoi nếu lượng mua vẫn nhiều như hôm nay" - một tiểu thương dự đoán. Không chỉ người Hà Nội mà tiểu thương các tỉnh lân cận khác cũng kéo đến đây từ đêm để chờ mua cá, kịp cho phiên chợ sáng. Quá trình chọn cá, người đi buôn lựa rất kĩ, cẩn thận, loại cá được chọn bắt buộc phải là cá khỏe, không được bong vẩy, màu vàng bóng, đỏ rực. Sau khi chọn cá sẽ được cho vào túi bóng, bơm oxi rồi vận chuyển về chợ nhỏ bán lẻ. Một tiểu thương khác bật mí, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ vị tiểu thương này đã bán được 30 - 40 triệu đồng tiền cá lễ. Giá của các loại cá có thể chênh lệch theo ngày... ... vì nhu cầu mua cá lễ của người dân có thể còn tăng cao.

