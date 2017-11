‘Chiêu’ tránh mất tiền oan khi mua hàng online bằng thẻ tín dụng

Chỉ mua hàng ở những trang web uy tín

Đây là phương thức hữu hiệu nhất để bạn tự bảo vệ mình khi mua bán trên mạng. Khi thực hiện thanh toán trên mạng với các giao dịch mua bán online, bạn phải nhập thông tin thẻ (in ở mặt trước và sau). Nếu vô tình truy cập những trang web không uy tín, thậm chí những website được lập ra nhằm đánh cắp thông tin thẻ, nguy cơ tài khoản của bạn bị hack là rõ ràng.

Các chuyên gia bảo mật khuyên bạn không nên thực hiện các giao dịch thanh toán online ở những thiết bị công cộng lạ và chỉ nên mua sắm online ở những địa chỉ website uy tín, được người tin dùng đánh giá cao.

Bên cạnh đó, một số trang web có thể đưa ra gợi ý "lưu" thông tin của bạn khi thực hiện thanh toán, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch lần sau. Chưa kể, một vài trang web bán thông tin khách hàng của họ cho các bên thứ ba. Do đó, nếu nhận được những đề nghị này, bạn nên từ chối để tránh việc số thẻ của mình bị lưu lại và sử dụng cho mục đích xấu.

Cất giữ kỹ thông tin thẻ ngân hàng như cất tiền

Không giống thẻ ATM, thẻ tín dụng được ví như "tiền mặt" bởi ai có được nó trong tay hoặc chỉ có được thông tin in trên chiếc thẻ đó cũng có thể thanh toán trực tuyến. Do đó, theo các chuyên gia thẻ quốc tế, mọi người dùng nên để thẻ ở trong tầm mắt. Thậm chí, thẻ và thông tin in trên đó cần được bảo mật, bảo quản kỹ lưỡng như tiền mặt.

Theo một thống kê gần đây, khoảng 70% thông tin cá nhân bị đánh cắp do khách hàng lơ là, không quan sát thẻ khi thanh toán. Nhiều người vẫn giữ thói quen đưa thẻ cho nhân viên quẹt trong khi kẻ gian hoàn toàn có thể chụp lại mặt trước và sau và lấy cắp thông tin để trục lợi.

Đăng ký dịch vụ xác thực 3D Secure để tránh bị kẻ gian trục lợi

Để giúp chủ thẻ không vì vô tình để lộ thông tin trên thẻ mà bị kẻ gian trục lợi, hiện nhiều ngân hàng đã cung cấp dịch vụ xác thực 3D Secure, yêu cầu người dùng phải thêm một bước xác thực mật khẩu OTP để hoàn tất thanh toán.

Nếu trước đây, chủ thẻ chỉ cần nhập thông tin thẻ tín dụng (số thẻ, số xác minh thẻ ở mặt sau) khi giao dịch thanh toán online thì nay với dịch vụ 3D Secure, người dùng cần nhập thêm một lần nữa mật khẩu sử dụng một lần (OTP) để hoàn tất việc thanh toán này.

Đại diện Maritime Bank, một trong những ngân hàng vừa phối hợp với Mastercard cung cấp dịch vụ 3D Secure, giải thích: “Ngay cả khi bạn để lộ thông tin trên thẻ, kẻ gian vẫn không thể sử dụng chúng để thanh toán online. Dịch vụ 3D Secure sẽ xác thực chủ thẻ bằng mật khẩu sử dụng một lần - OTP. Mật khẩu này được gửi tự động tới duy nhất chủ thẻ thông qua tin nhắn SMS hoặc thư điện tử mà họ đã đăng ký trước đó với Maritime Bank, và việc giao dịch chỉ được thực hiện khi mật khẩu này được chủ thẻ một lần nữa nhập trên hệ thống thanh toán online”.

3D Secure là dịch vụ hoàn toàn miễn phí và được đăng ký tự động cho tất cả chủ thẻ quốc tế của Maritime Bank Mastercard đã kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến. Để biết thêm chi tiết về dịch vụ này, có thể tham khảo tại đây.

Những website mua bán hỗ trợ dịch vụ xác thực 3D Secure sẽ có logo Marstercard Secure Code (cho thẻ Mastercard) hoặc Verify by Visa (cho chủ thẻ Visa).