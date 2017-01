Chiêm ngưỡng trại gà “độc”, lạ nhất Việt Nam

Không chỉ làm thỏa mãn đam mê của chủ nhân, những con gà được nuôi trong trang trại gà độc lạ của anh Phan Minh Hồng (Dĩ An, Bình Dương) còn mang lại giá trị kinh tế cao vì đó là những loại gà được xếp vào top những giống gà độc, lạ nhất trên thế giới. Gà Đại Cát, hay còn gọi là gà vảy cá (tên quốc tế là Sebright). Loài gà này có kích thước tí hon với bộ lông vũ tròn trịa hình vảy cá xếp lớp rất đặc biệt, mang đến vẻ đẹp kiêu kỳ. Chúng được giới chơi sinh vật cảnh phong tặng danh hiệu "Mỹ kê vảy cá" Giống gà này với hình dáng oai dũng, cộng với vẻ thanh tao và quý phái, nên chúng có tên gọi đầy may mắn gà Đại Cát. Giá loại gà này được chào bán lên đến 8 triệu/cặp. Gà Ba Lan với bộ lông xù trên đầu mới vào Việt Nam mấy năm gần đây khá thích nghi với khí hậu nước ta và được xem là giống gà cảnh rất được ưa chuộng. Đây là một trong những giống gà cảnh được sưu tầm và ưa chuộng nhất hiện nay trên thế giới. Điểm ấn tượng nhất làm nên tên tuổi của chúng là đầu tóc bù xù che khuất cả mắt, râu ria bồm xồm. Giống gà này khá hiếm và được nhiều người trong giới sinh vật cảnh và những người đam mê gà kiểng tìm mua với giá 25 triệu đồng 1 căp gà trưởng thành. Gà lông thỏ (tên quốc tế là gà Silkie) gây chú ý khi sở hữu bộ lông xù kỳ lạ và tất cả đều là lông tơ chứ không phải lông vũ. Mỗi cặp gà lông thỏ trưởng thành được chào bán với giá 20 triệu đồng, đối với gà con được bán với giá 600 nghìn đồng/con. Gà Kỳ Lân khổng lồ (hay còn được gọi là gà Brahma), là loại gà có hai chùm lông như bộ râu xòe rộng ra 2 bên má, chân lông rậm tới chân. Gà có 5 ngón trên mỗi bàn chân và 3 cựa rất khỏe. Giống gà này được bán với giá 1 triệu đồng/1 con cho con giống từ 1 - 1,5 tháng tuổi. Còn đây là gà Onagadori thuộc giống gà quý ở Nhật Bản với bộ lông đuôi rất dài được chào bán với giá 65 triệu đồng một cặp. Gà đen mặt quỷ được nhập từ Indonesia về nuôi. Vẻ độc lạ của loại gà này là đen toàn tập, từ từ bên ngoài cho đến bên trong thậm chí tất cả nội tạng và máu cũng đen. Đây cũng được cho là lý do khiến cho loài gà này được chào bán với giá lên tới 25 triệu đồng/cặp.

Không chỉ làm thỏa mãn đam mê của chủ nhân, những con gà được nuôi trong trang trại gà độc lạ của anh Phan Minh Hồng (Dĩ An, Bình Dương) còn mang lại giá trị kinh tế cao vì đó là những loại gà được xếp vào top những giống gà độc, lạ nhất trên thế giới. Gà Đại Cát, hay còn gọi là gà vảy cá (tên quốc tế là Sebright). Loài gà này có kích thước tí hon với bộ lông vũ tròn trịa hình vảy cá xếp lớp rất đặc biệt, mang đến vẻ đẹp kiêu kỳ. Chúng được giới chơi sinh vật cảnh phong tặng danh hiệu "Mỹ kê vảy cá" Giống gà này với hình dáng oai dũng, cộng với vẻ thanh tao và quý phái, nên chúng có tên gọi đầy may mắn gà Đại Cát. Giá loại gà này được chào bán lên đến 8 triệu/cặp. Gà Ba Lan với bộ lông xù trên đầu mới vào Việt Nam mấy năm gần đây khá thích nghi với khí hậu nước ta và được xem là giống gà cảnh rất được ưa chuộng. Đây là một trong những giống gà cảnh được sưu tầm và ưa chuộng nhất hiện nay trên thế giới. Điểm ấn tượng nhất làm nên tên tuổi của chúng là đầu tóc bù xù che khuất cả mắt, râu ria bồm xồm. Giống gà này khá hiếm và được nhiều người trong giới sinh vật cảnh và những người đam mê gà kiểng tìm mua với giá 25 triệu đồng 1 căp gà trưởng thành. Gà lông thỏ (tên quốc tế là gà Silkie) gây chú ý khi sở hữu bộ lông xù kỳ lạ và tất cả đều là lông tơ chứ không phải lông vũ. Mỗi cặp gà lông thỏ trưởng thành được chào bán với giá 20 triệu đồng, đối với gà con được bán với giá 600 nghìn đồng/con. Gà Kỳ Lân khổng lồ (hay còn được gọi là gà Brahma), là loại gà có hai chùm lông như bộ râu xòe rộng ra 2 bên má, chân lông rậm tới chân. Gà có 5 ngón trên mỗi bàn chân và 3 cựa rất khỏe. Giống gà này được bán với giá 1 triệu đồng/1 con cho con giống từ 1 - 1,5 tháng tuổi. Còn đây là gà Onagadori thuộc giống gà quý ở Nhật Bản với bộ lông đuôi rất dài được chào bán với giá 65 triệu đồng một cặp. Gà đen mặt quỷ được nhập từ Indonesia về nuôi. Vẻ độc lạ của loại gà này là đen toàn tập, từ từ bên ngoài cho đến bên trong thậm chí tất cả nội tạng và máu cũng đen. Đây cũng được cho là lý do khiến cho loài gà này được chào bán với giá lên tới 25 triệu đồng/cặp.