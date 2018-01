Chiêm ngưỡng thủ phủ quất cảnh trải thảm vàng đón Tết

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng với những người dân trồng quất cảnh ở Văn Giang (Hưng Yên) dường như Tết đã đến sớm hơn. Nhìn từ xa, cả một cánh đồng quất đang độ chín rực sắc vàng, đầy sức sống. Cánh đồng quất bạt ngàn, với muôn hình vạn dáng... ... đang khoe sắc vàng óng ánh trong cái nắng chiều hanh hao, gần như nguyên hàng thẳng lối. Theo các hộ dân ở đây, quất Tết 2018 lên mã đẹp, nhiều quả to, lá xanh dày, tươi, cành và chi mập... dự báo các nhà vườn trồng quất sẽ có một vụ mùa bội thu. Vườn quất với dáng truyền thống, tán xòe, tán cụp như cây thông chuyển màu vàng ươm. Ngọn cây vươn mình, bừng sáng trong nắng xuân rực rỡ. Những nhành hoa quất thơm ngát, không quá nhẹ như hoa chanh cũng không nồng nàn như hoa bưởi. Quả to, vàng thắm xen lẫn lá xanh xum xuê, trĩu nặng... Rất nhiều vườn quất thế và bonsai sang chảnh cũng đang khoe quả to đều, mọng nước, óng ánh sắc vàng. Theo các hộ dân trồng quất Tết, giá quất năm nay khá đa dạng, cây to thế đẹp như dáng song phụ... ... quất tán nhiều tầng, quất tứ đại đồng đường... ... quất ngũ đại bách niên (có bốn thế hệ quả và hoa đầu lộc)... có giá lên tới 5 đến 15 triệu đồng/chậu. Loại nhỏ hơn thì giá biến động từ 1 đến 5 triệu đồng/chậu. Đối với dáng quất phổ thông có giá từ 300.000 - 700.000 đồng/chậu. Còn đối với quất bonsai mini có giá từ 700.000 - 2.000.000 đồng/chậu tùy vào độ độc đáo của cây. Theo người dân nơi đây cho biết, cây quất có ý nghĩa mang lại sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, tài lộc cho gia chủ khi trưng bày mỗi mùa Tết đến Xuân về. Video "Người thổi hồn cho những cây quất cảnh". Nguồn: VTC10

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng với những người dân trồng quất cảnh ở Văn Giang (Hưng Yên) dường như Tết đã đến sớm hơn. Nhìn từ xa, cả một cánh đồng quất đang độ chín rực sắc vàng, đầy sức sống. Cánh đồng quất bạt ngàn, với muôn hình vạn dáng... ... đang khoe sắc vàng óng ánh trong cái nắng chiều hanh hao, gần như nguyên hàng thẳng lối. Theo các hộ dân ở đây, quất Tết 2018 lên mã đẹp, nhiều quả to, lá xanh dày, tươi, cành và chi mập... dự báo các nhà vườn trồng quất sẽ có một vụ mùa bội thu. Vườn quất với dáng truyền thống, tán xòe, tán cụp như cây thông chuyển màu vàng ươm. Ngọn cây vươn mình, bừng sáng trong nắng xuân rực rỡ. Những nhành hoa quất thơm ngát, không quá nhẹ như hoa chanh cũng không nồng nàn như hoa bưởi. Quả to, vàng thắm xen lẫn lá xanh xum xuê, trĩu nặng... Rất nhiều vườn quất thế và bonsai sang chảnh cũng đang khoe quả to đều, mọng nước, óng ánh sắc vàng. Theo các hộ dân trồng quất Tết, giá quất năm nay khá đa dạng, cây to thế đẹp như dáng song phụ... ... quất tán nhiều tầng, quất tứ đại đồng đường... ... quất ngũ đại bách niên (có bốn thế hệ quả và hoa đầu lộc)... có giá lên tới 5 đến 15 triệu đồng/chậu. Loại nhỏ hơn thì giá biến động từ 1 đến 5 triệu đồng/chậu. Đối với dáng quất phổ thông có giá từ 300.000 - 700.000 đồng/chậu. Còn đối với quất bonsai mini có giá từ 700.000 - 2.000.000 đồng/chậu tùy vào độ độc đáo của cây. Theo người dân nơi đây cho biết, cây quất có ý nghĩa mang lại sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, tài lộc cho gia chủ khi trưng bày mỗi mùa Tết đến Xuân về. Video "Người thổi hồn cho những cây quất cảnh". Nguồn: VTC10