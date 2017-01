Chiêm ngưỡng cây me trăm tuổi, khách trả 3 tỷ không bán

Ông Võ Văn Hai (49 tuổi, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) đang sở hữu một cây me to lớn với hình dáng độc đáo. Cây me trăm tuổi này được chủ nhân rao bán giá 3,5 tỷ đồng. Theo ông Hai, cây me này thuộc giống me thông thường trong nước nhưng đã có tuổi đời trên cả trăm năm. "Trước khi được chế tác hoàn chỉnh, cây me này được mua ở Nha Trang hơn 14 năm trước" - Ông Hai cho biết. Không chỉ có tuổi đời lâu năm, ông Hai đánh giá cây me này độc đáo ở chỗ có sự khúc khuỷu, u nần cổ kính và có dáng đẹp với hai nhánh chính: một nhánh đâm thẳng lên cao và nhánh còn lại vươn sáng ngang. Cây me độc đáo này được chủ nhân tạo hình uyển chuyển, nhánh thấp to lớn nằm lưng chừng chậu. Riêng nhánh còn lại nhỏ hơn đâm thẳng lên bầu trời, khá đẹp mắt được chia thành nhiều tầng. Một phần cây chết trơ vỏ được tạo hình dạng "sinh tử" phổ biến ở loại cây bonsai. Các nghệ nhân tạo hình để cây me vừa nhìn lạ mắt vừa giữ nguyên sự cổ kính, nguyên thủy. Một phần cây chết trên nhánh đang được tạo hình, ông Hai phải cho người gắn các cục mút xốp để ngăn nước mưa tràn vào gây mục ruỗng nhánh cây. Theo ông Hai, nhánh cây to sãi sang ngang, vươn dài với những đường uốn cong đẹp mắt là điểm nhấn độc đáo tạo nên giá trị của cây me kiểng này. Cận cảnh nhánh cây me được tạo dáng bay độc đáo. Tàng của nhánh me này rộng đến 4m, các nhánh nhỏ khác cũng được tạo hình uốn lượn, uyển chuyển một cách tỉ mỉ, công phu. Cây me xanh mơn mởn và các tầng cây đều ra hoa kết quả đẹp mắt. "Cây me có tuổi đời lâu năm và dáng đẹp như vậy khó có thể kiếm được cây thứ hai. Nhiều người ghé xem cây me này, có người trả giá hơn 3 tỉ đồng nhưng tôi vẫn chưa muốn bán" - Ông Hai chia sẻ. Ngoài ra, trong vườn kiểng của ông Hai còn có nhiều cây kiếng độc lạ khác. Trong ảnh là 1 cây me tạo dáng trực với giá khoảng 600 triệu đồng. Với gốc bằng lăng đại thụ ghép nhánh tường vi này, ông Hai ra giá khoảng 1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trong khu vườn kiểng có bán nhiều loại cây kiểng giá từ vài triệu đến vài chục triệu. Trong ảnh: Nhiều vị khách đến hỏi mua những cây bưởi trĩu quả về chưng tết. Mỗi cây có hàng chục quả được bán với giá 20 triệu.

