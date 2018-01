Chiêm ngưỡng bonsai hoa mộc lan làm say đắm lòng người

Hoa mộc lan tương tự như hoa ngọc lan nhưng to hơn và mọc ở đầu ngọn cành. Ảnh: Onda International. Dù với màu nào, hồng, trắng, vàng hay tím nhạt, hoa mộc lan cũng đều có những nét đẹp rất riêng. Chính vì vậy, loại cây này được giới say mê cây cảnh vô cùng ưa thích. Ảnh: cthardyplantsociety.org. Hoa bền, giữ hương lâu kéo dài đến cả tháng. Ảnh: Bonsai Gallery. Điều đặc biệt là cây mộc lan rụng lá rồi mới nở hoa nên những chậu bonsai hoa mộc lan có vẻ đẹp rất lạ. Ảnh: Pinterest. Chồi cây bung nở khiến cây như có sức sống mãnh liệt. Ảnh: Carlo Civera. Lá mộc lan có hình bầu dục, mọc cách, màu xanh đầy sức sống, một mặt trơn nhẵn bóng, một mặt có lông tơ mịn. Ảnh: Magnolia Stellta Bonsai. Vẻ đẹp rực rỡ của hoa mộc lan rất phù hợp để trưng trong nhà dịp Tết... Ảnh: CayCanhThangLong.vn. Hương hoa mộc lan có thể được chiết xuất thành nước hoa. Ảnh: CayCanhThangLong.vn. Thậm chí, cây mộc lan còn được tận dụng để làm thuốc chữa bệnh trong Đông Y: do hoa mộc lan có tính ấm, vị cay nên dùng để chữa đau bụng kinh, đau răng, tiểu tiện khó, ho nhiều đờm, bạch đới, viêm mũi, viêm xoang… Ảnh: Youtube. Cây mộc lan tượng trưng cho vẻ đẹp bình dị mà mạnh mẽ, đức hy sinh và lòng dũng cảm. Ngoài ra, mộc lan còn thể hiện lòng nhân từ, quảng đại. Ảnh: Internet. Vì vậy, bonsai hoa mộc lan còn được nhiều người chọn làm quà tặng dịp năm mới. Ảnh: eBay. Hoa mộc lan thường được trồng trong chậu nhỏ, đặt ở ban công, bonsai trong sân vườn, biệt thự, văn phòng, khu chung cư... Ảnh: etsy.com. Video "Học tạo thế cho cây cảnh từ A – Z". Nguồn: VTC16

