Chỉ cách bà nội trợ chọn mua bưởi Diễn chuẩn ngon “hết sảy”

Mang vị ngọt, thơm mát thanh khiết riêng, bưởi Diễn nổi tiếng cả nước, được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng. Loại trái cây đặc sản của Thủ đô này ngon đến độ nhiều người ví von, “ăn một lại muốn ăn hai, ăn xong một quả đến mai lại thèm”…Mỗi dịp Tết về, thị trường bưởi Diễn luôn nhộn nhịp, sôi động. Còn chưa đầy 1 tháng là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Phú Diễn (gọi tắt HTX Phú Diễn, xã Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang mở bán rầm rộ hơn 100.000 quả bưởi Diễn phục vụ thị trường. Với kinh nghiệm sản xuất kinh doanh từ 30 trang trại thuộc HTX Phú Diễn, chuyên gia Nguyễn Văn Kiên – Trưởng phòng kinh doanh của Hợp tác xã chia sẻ bí quyết chọn bưởi Diễn “chuẩn ngon”. Anh Kiên cho biết, bưởi Diễn là sản phẩm trái cây ngon, sạch. Quy trình trồng chăm sóc sử dụng chế phẩm sinh học an toàn. Đặc biệt, người trồng bưởi ở Phú Diễn duy trì kinh nghiệm dân gian, sử dụng đậu tương (ủ hoặc xay nhỏ) bón cây cho quả giàu vị ngọt. Đặt đèn, bẫy thủ công diệt trừ côn trùng bảo vệ cây… Theo anh Kiên, muốn chọn mua được bưởi Diễn ngon, người mua cần lưu ý: Đặc trưng bưởi Diễn có hương thơm tự nhiên, dáng quả tròn đều, cuống nhỏ, vỏ căng, cầm chắc tay, trọng lượng chuẩn từ 600-800gr/quả (to khoảng 3 nắm tay). Vỏ bưởi mỏng, xấu (ít mịn bóng), màu vàng rơm hoặc vàng sậm. Những quả rám nắng, dẹt, vàng sậm ngọt hơn vàng tươi. Nếu chọn bưởi Diễn ăn ngay, nên chọn những quả da nhăn, héo. Lúc này tép bưởi xuống nhiều nước, hương thơm phảng phất. “Bên trong quả bưởi Diễn, khi bóc đến lớp cùi có vỏ lụa màu vàng óng. Bóc múi, các tép vàng mượt, vị ngọt, thơm mát thanh khiết”, anh Kiên nói. Đồng thời, Trưởng phòng kinh doanh HTX Phúc Diễn cũng chỉ dẫn cách bảo quản bưởi Diễn như sau: “Sau khi hái, bôi vôi vào cuống bưởi để ngăn vi khuẩn, bảo vệ quả bưởi để được lâu. Sau hái từ 3 tháng, vỏ bưởi se lại, xuống nước nhiều, vị càng ngọt hơn. Lau sạch, cho bưởi vào túi lưới, hoặc xếp bưởi trên một lớp cát đặt ở góc nhà khô thoáng. Không cho bưởi vào túi lưới khi thời tiết nồm. Đặc biệt, tuyệt đối không để bưởi vào tủ lạnh, tránh hư hỏng nhanh”. Bưởi Diễn cảnh cũng là một trong những sản phẩm được thị trường Tết ưa chuộng. Cũng chia sẻ kinh nghiệm về bưởi Diễn, anh Đỗ Thanh Tùng (Đống Đa, Hà Nội) – người nhiều năm kinh doanh bưởi Diễn Tết chia sẻ, các loại bưởi thường, bưởi Trung Quốc có cuống to hơn bưởi Diễn, vỏ dày hơn, màu sắc bóng bẩy. Bưởi Trung Quốc quả to, dài, có màu vàng chanh, khác với vàng rơm, sậm của bưởi Diễn. Trong khi bưởi Diễn chuẩn nặng từ 600-800gr, thì bưởi Trung Quốc nặng tới 1,8-2kg. Về giá bán, theo HTX Phú Diễn, trung bình giá bưởi Diễn giao động từ 40.000-90.000 đồng/quả. Bưởi diễn loại 1 của những cây trên 20 năm tuổi được HTX Phú Diễn bán với giá 70.000 đồng/quả. Loại 2 là từ những cây từ 16-dưới 20 năm có giá 60.000 đồng/quả; loại 3 là cây từ 12- dưới 16 năm giá 50.000 đồng/quả, còn lại quả của cây từ 8 – dưới 12 năm được bán giá 40.000 đồng/quả.

