Chân dung doanh nhân thế giới tuổi Dậu tài giỏi

Nhắc đến những doanh nhân tuổi Dậu nổi tiếng thế giới không thể bỏ qua tỷ phú người Mỹ Sheldon Adelson. Doanh nhân sinh năm 1933 này là Chủ tịch Tập đoàn Las Vegas Sands - chuyên kinh doanh giải trí và sòng bạc. Ảnh: Casino. Theo ước tính của Forbes, tính đến đầu năm 2017 Sheldon Adelson đang sở hữu 30,8 tỷ USD. Để có được khối tài sản lớn như vậy, ông Sheldon Adelson đã phải trải qua những chặng đường vô cùng gian khó. Ảnh: Daily Kos. Sinh ra tại khu phố ổ chuột Dorchester, bang Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Sheldon Adelson thấu hiểu thế nào là cái nghèo, cái khổ. Năm 10 tuổi, cậu bé nghèo phải bán báo dạo kiếm tiền sinh sống. Lớn hơn chút, ông đến với nghề quảng cáo và tiếp thị bán hàng. Ảnh; Dailymail. Sau đó là làm dịch vụ hội chợ máy tính, thành lập công ty Comdex chuyên tổ chức hội chợ máy tính. Quãng đường khó khăn đầy gian khó và sự thông minh đã giúp ông thành công ở lĩnh vực sòng bạc. Ảnh: The New York Times. Bà Phebe Novakovi , cựu nhân viên của Bộ quốc phòng Mỹ và CIA trở thành một trong 10 nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới 2016 theo bình chọn của Forbes. Ảnh: Getty Image. Bà Phebe Novakovi đã dẫn dắt công ty General Dynamics khởi sắc từ cuộc khủng hoảng tài chính khi bị lỗ 332 triệu USD. Năm 2015, doanh thu của General Dynamics đạt mức 3 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2014. Ảnh: CNN Money. Giá cổ phiếu của General Dynamics cũng tăng gấp đôi kể từ khi bà Phebe Novakovi nhận trách nhiệm điều hành công ty. Ảnh: Forbes. Sinh năm 1945, Azim Premji - người sáng lập Tập đoàn Wipro Limited là biểu tượng trong cuộc cách mạng công nghệ thông tin tại Ấn Độ. Ảnh: Jantakareporter. Theo ước tính của Forbes, ông Azim Premji hiện sở hữu 14,6 tỷ USD. Ông từng giành 2 tỷ USD để tài trợ cho các chương trình giáo dục. Ảnh: Business Insider. Viktor Vekselberg là doanh nhân người Ukraine và Nga với tài sản trị giá khoảng 15,1 tỷ USD. Ông từng được tạp chí Forbes xếp hạng 52 người giàu nhất thế giới vào năm 2013. Ảnh: Richest Russian.

