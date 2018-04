Chai bia có giá đắt đỏ nhờ được nhồi trong xác động vật chết

Loại bia này không dành cho những người yêu động vật. Theo công ty BrewDog của Scottland, "The End of History" là một trong những loại bia đắt và gây sốc nhất thế giới. Chai bia này được nhồi trong xác động vật chết (chồn hoặc sóc). Tên loại bia này được đặt theo tựa đề cuốn sách của nhà triết học Francis Fukuyama, "The End of History and the Last Man". Loại bia này cũng gần như giữ kỷ lục về độ cồn "khủng" là 55%. Có thể gọi loại bia này thuộc dạng siêu "hiếm" ở mọi mặt! Công ty BrewDog chỉ sản xuất 12 chai bia “The End of History” và mỗi chai đều có chứng nhận hàng thật.

Loại bia này không dành cho những người yêu động vật. Theo công ty BrewDog của Scottland, "The End of History" là một trong những loại bia đắt và gây sốc nhất thế giới. Chai bia này được nhồi trong xác động vật chết (chồn hoặc sóc). Tên loại bia này được đặt theo tựa đề cuốn sách của nhà triết học Francis Fukuyama, "The End of History and the Last Man". Loại bia này cũng gần như giữ kỷ lục về độ cồn "khủng" là 55%. Có thể gọi loại bia này thuộc dạng siêu "hiếm" ở mọi mặt! Công ty BrewDog chỉ sản xuất 12 chai bia “The End of History ” và mỗi chai đều có chứng nhận hàng thật.