Cảnh xếp hàng chờ thanh toán trong siêu thị ngày Tết

Lượng khách mua sắm trong những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017 tại các siêu thị, trung tâm thương mại tại Hà Nội tăng nhưng hầu như không diễn ra cảnh người dân xếp hàng dài chờ thanh toán ở siêu thị đến nửa đêm như những năm trước. Theo khảo sát của Kiến Thức, tại hầu hết các siêu thị lớn ở Hà Nội như Big C, Big C The Gadren, Fivimart... lượng khách mua sắm Tết vào những ngày cuối năm đều tăng khoảng 20-30% so với cách đây chừng một tháng. Tuy nhiên, so với mức tăng cùng kỳ những năm trước, lượng khách nêu trên không quá đột biến. Do đó, tình trạng chen chúc, xếp hàng chờ thanh toán tại các siêu thị cũng vì thế mà chưa diễn ra. Theo chia sẻ của người dân, nguyên nhân không xảy ra tình trạng tắc nghẽn chờ thanh toán là do người dân đã ý thức đi mua hàng từ sớm, mua tránh mua vào các giờ cao điểm là cuối tuần vì lo ngại tình trạng đông đúc, chen chân như mọi năm. "Vào tuần cuối cùng sát Tết, các siêu thị thường đông hơn bình thường nên tôi tranh thủ đi mua hàng từ tuần trước, mua thành nhiều đợt để đỡ phải đợi như năm ngoái", khách hàng Vũ Thị Kiều Ánh (24 tuổi, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ. Mặt khác, theo tìm hiểu của Kiến Thức, việc số lượng siêu thị mới ngày càng nhiều cùng các cửa hàng tiện lợi với đa dạng các mặt hàng từ bánh kẹo, đồ khô đến tươi sống... ... cũng là một trong những nguyên nhân góp phần giảm bớt gánh nặng cho các siêu thị và các trung tâm thương mại lớn. Hơn nữa, nhờ việc bố trí thêm các quầy thanh toán, nhân viên phục vụ, cùng với việc nhiều người dân rải rác sắm Tết từ nhiều ngày trước khiến siêu thị không gặp tình trạng đông đúc, quá tải. Ngoài ra, các cửa hàng bán lẻ đều đẩy mạnh thương mại điện tử, giao hàng tận nơi nên áp lực với các siêu thị cũng giảm. Không những vậy một số đơn vị còn tham gia đưa hàng hóa về vùng ngoại thành theo các mô hình chợ tết nhằm giảm áp lực cho các siêu thị trong nội thành. Bên cạnh đó, ghi nhận của Kiến Thức còn cho thấy, đây cũng là thời điểm các siêu thị đều đồng loạt tung chương trình giảm giá hoặc khuyến mại hấp dẫn. Các chương trình giảm giá từ 10 - 40% đối với các mặt hàng bánh kẹo, mứt Tết, bia rượu, nước giải khát, đồ trang trí Tết, đồ gia dụng, điện tử, điện máy, quần áo thời trang... Ngoài giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, khách hàng còn được giảm giá thêm đối với sản phẩm khác.

Lượng khách mua sắm trong những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017 tại các siêu thị, trung tâm thương mại tại Hà Nội tăng nhưng hầu như không diễn ra cảnh người dân xếp hàng dài chờ thanh toán ở siêu thị đến nửa đêm như những năm trước. Theo khảo sát của Kiến Thức, tại hầu hết các siêu thị lớn ở Hà Nội như Big C, Big C The Gadren, Fivimart... lượng khách mua sắm Tết vào những ngày cuối năm đều tăng khoảng 20-30% so với cách đây chừng một tháng. Tuy nhiên, so với mức tăng cùng kỳ những năm trước, lượng khách nêu trên không quá đột biến. Do đó, tình trạng chen chúc, xếp hàng chờ thanh toán tại các siêu thị cũng vì thế mà chưa diễn ra. Theo chia sẻ của người dân, nguyên nhân không xảy ra tình trạng tắc nghẽn chờ thanh toán là do người dân đã ý thức đi mua hàng từ sớm, mua tránh mua vào các giờ cao điểm là cuối tuần vì lo ngại tình trạng đông đúc, chen chân như mọi năm. "Vào tuần cuối cùng sát Tết, các siêu thị thường đông hơn bình thường nên tôi tranh thủ đi mua hàng từ tuần trước, mua thành nhiều đợt để đỡ phải đợi như năm ngoái", khách hàng Vũ Thị Kiều Ánh (24 tuổi, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ. Mặt khác, theo tìm hiểu của Kiến Thức, việc số lượng siêu thị mới ngày càng nhiều cùng các cửa hàng tiện lợi với đa dạng các mặt hàng từ bánh kẹo, đồ khô đến tươi sống... ... cũng là một trong những nguyên nhân góp phần giảm bớt gánh nặng cho các siêu thị và các trung tâm thương mại lớn. Hơn nữa, nhờ việc bố trí thêm các quầy thanh toán, nhân viên phục vụ, cùng với việc nhiều người dân rải rác sắm Tết từ nhiều ngày trước khiến siêu thị không gặp tình trạng đông đúc, quá tải. Ngoài ra, các cửa hàng bán lẻ đều đẩy mạnh thương mại điện tử, giao hàng tận nơi nên áp lực với các siêu thị cũng giảm. Không những vậy một số đơn vị còn tham gia đưa hàng hóa về vùng ngoại thành theo các mô hình chợ tết nhằm giảm áp lực cho các siêu thị trong nội thành. Bên cạnh đó, ghi nhận của Kiến Thức còn cho thấy, đây cũng là thời điểm các siêu thị đều đồng loạt tung chương trình giảm giá hoặc khuyến mại hấp dẫn. Các chương trình giảm giá từ 10 - 40% đối với các mặt hàng bánh kẹo, mứt Tết, bia rượu, nước giải khát, đồ trang trí Tết, đồ gia dụng, điện tử, điện máy, quần áo thời trang... Ngoài giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, khách hàng còn được giảm giá thêm đối với sản phẩm khác.