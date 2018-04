Cảnh hoang tàn khu chung cư trên “đất vàng” giữa Thủ đô

Khu chung cư L1, L2 số 93 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) với địa thế trên "đất vàng" Hà Nội lâu nay rơi vào tình cảnh bỏ hoang. Khu chung cư thuộc dự án cải tạo chung cư cũ do công ty CP bất động sản Vinaconex làm chủ đầu tư nhưng do chưa được triển khai xây dựng nên lâu nay bị bỏ hoang, gây mất mỹ quan đô thị ở tuyến phố trung tâm Thủ đô. Công trình phá dỡ dang dở khiến chung cư hoang tàn, đổ nát. Việc bỏ hoang, không có công tác quản lý bảo vệ khiến nơi đây trở thành địa điểm "lý tưởng" cho việc hút chích, thả rác, gom phế thải... Dự án khởi động nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa được triển khai đúng tiến độ khiến cho khu vực này trở nên nham nhở, hoang tàn. Rác thải gồm đủ loại như túi nylon, xốp, ga đệm, vật liệu xây dựng, vật dụng gia đình...được vứt đầy khắp tòa chung cư. Cảnh hoang tàn nơi chung cư bỏ hoang. Bao cao su đã qua sử dụng vứt trên sàn nhà. Dự án cải tạo khu nhà tập thể cũ này trước đây được giới thiệu sẽ đảm bảo thuận tiện trong quá trình làm việc và sinh hoạt khiến cho nhiều hộ dân đồng ý ủng hộ, nhận tiền tạm cư, đồng thời đã di chuyển và bàn giao mặt bằng nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Chị Trần Thị Linh, chung cư L1, 93 Láng Hạ chia sẻ: “Khoảng 2 năm nay thì mọi người đều chuyển đi hết, do bỏ hoang không có người ở nên nhìn khu chung cư rất nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị. Nhiều vật dụng thường có trong gia đình được những hộ dân cư bỏ lại. Được biết, dự án cải tạo chung cư cũ 93 Láng Hạ có quy mô gồm tòa nhà tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư 27 tầng và 3 tầng hầm. Tầng 1 đến tầng 5 có chức năng làm trung tâm thương mại, văn phòng; từ tầng 6-27 căn hộ tái định cư và thương mại. Diện tích xây dựng khoảng 2.582 m2. Vật liệu ngổn ngang trên cao là mối nguy hiểm cho những người qua lại quanh khu vực này. Dự án do công ty CP bất động sản Vinaconex làm chủ đầu tư được khởi động nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa được triển khai đúng tiến độ. Trong đó có nguyên nhân là còn một số hộ dân chưa thống nhất với phương án hỗ trợ, bồi thường.

