Cận cảnh TTTM lớn nhất Lạng Sơn ế khách suốt 9 năm

Khoảng 10 năm trở lại đây, người dân trong khu vực thành phố Lạng Sơn đã quá quen với việc tồn tại một hệ thống trung tâm thương mại lớn nhất Lạng Sơn nằm ngay giữa trung tâm thành phố nhưng không hề có một bóng người bán lẫn người mua. Trung tâm thương mại Phú Lộc (hay còn gọi là Chợ Lạng Sơn hoặc Chợ Phú Lộc) được xây dựng từ năm 2006 và khánh thành vào năm 2008. Công trình do Công ty Cổ phần bất động sản Hà Nội triển khai xây dựng với tổng số vốn lên đến hơn 200 tỷ đồng. Theo thiết kế thì tổng diện tích của TTTM Phú Lộc là 8000 mét vuông, thiết kế 3 tầng, tầng 1 có 228 quầy kinh doanh, tầng 2 có 308 quầy đều có diện tích từ 6-12 mét vuông/quầy. Đây là trung tâm thương mại, mua sắm lớn bậc nhất của tỉnh Lạng Sơn, với thiết kế gồm khu nhà liên hợp ba tầng lầu, diện tích 8.000m2, 10 cầu thang máy và 10 cầu thang bộ, các công trình phụ trợ xung quanh có thể đáp ứng khoảng hơn 900 ki-ốt kinh doanh. Ghi nhận hiện trạng của Phóng viên báo Điện tử Tổ Quốc, tiếp cận tòa nhà khá dễ dàng vì cửa mở tự do và hoàn toàn không có bóng dáng một nhân viên bảo vệ nào. Các hạng mục phòng cháy chữa cháy đã quá hạn từ rất lâu, không còn đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, trong ảnh ghi chép kiểm tra bình chữa cháy từ năm 2012. Một số hạng mục vẫn còn thi công dang dở, các vật liệu vứt bừa bãi trên sàn tầng 1 của Tòa Nhà. Theo anh Phan Văn Đức (25 tuổi) cho biết: Chợ Phú Lộc bỏ không nhiều năm nay , các vật dụng bị bỏ lại bám bụi và ẩm mốc gây mất vệ sinh; Ngoài ra chợ không được kiểm tra thường xuyên chở thành nơi tạm trú của nhiều thành phần xấu từ bên ngoài vào. TTTM Phú Lộc – Chợ Lạng Sơn có tổng diện tích mặt bằng gần 8000m2. Chiều cao gần 22m, với 8 hệ thống cầu thang cuốn, 2 cầu thang máy lên thẳng, 10 cầu thang bộ. Khoảng cách giữa các ô quầy luôn đủ rộng giúp cho việc đi lại dễ dàng. Thông thoáng, sạch sẽ. Có hệ thống thùng thu gom rác ở khắp nơi, đội ngũ dọn vệ sinh liên tục. Bước lên tầng 2 là khu bán hàng được chia theo lô với tổng diện tích gần 3000m2, chủ yếu bày bán các mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm .... Cô Bùi Thị Thoa (50 tuổi) là chủ một cửa hàng thuê bên ngoài chợ 3 năm nay cho biết: Thời gian đầu chợ hoạt động khá tấp nập, sau đó dần dần không có ai đến mua, các chủ cửa hàng bỏ đi dần dần, người ở lâu nhất cũng chỉ đến 3 năm, thậm chí nhiều người bỏ cả hàng hóa lại , đến năm 2012 thì Chợ Phú Lộc đóng cửa hoàn toàn và không còn ai đến thuê nữa. Các lối thoát và cửa ra vào đều chỉ được chèn tạm bằng thanh tre chắn ngang cửa và được buộc thêm dây thép nhỏ. Tầng 3 của khu chợ là văn phòng quản lý toà nhà vẫn đang treo hình ảnh thi công của dự án Phú Lộc IV cách đây hơn 10 năm. Hiện tại một phòng ở đây đang được tận dụng để làm phòng tập cho các CLB thẩm mỹ . Văn phòng quản lý tòa nhà bỏ không và được niêm phong lại Hai phòng lớn nhất trên tầng 3 có diện tích lên đến 500m2 bị bỏ không một cách lãng phí. Có đến 8 cầu thang cuốn hiện đại bậc nhất nhưng có lẽ thời gian hoạt động chỉ tính được bằng ngày. Bên ngoài tòa nhà một số loại rác thải chất đầy mà không có bất cứ một ai ra nhắc nhở và xử lý. Nhiều cửa phụ của Tòa nhà trở thành nơi vẽ bậy rất phản cảm. Một số quán bia tận dụng vìa hè trước cổng chợ để bán háng. Việc TTTM bỏ không nhiều năm, các thiết bị, nhà cửa xuống cấp gây thiệt hại lớn cho công ty, mỗi năm công ty phải bỏ ra ít nhất khoảng 600 triệu đồng để bảo dưỡng, bảo trì và thuê nhân viên bảo vệ, trông coi.

