Cận cảnh sung Mỹ siêu khủng, siêu đắt gây sốt thị trường

Sung Mỹ là loại quả còn khá mới mẻ trên thị trường Việt Nam. Khác với sung Việt Nam chỉ to bằng đầu ngón tay, sung Mỹ to bằng quả trứng vịt, có quả nặng tới 2 lạng. Ảnh: Vietnamnet. Ở Việt Nam, giống sung Mỹ cũng được bày bán khá nhiều nhưng quả sung Mỹ thì rất hạn chế vì nguồn cung từ các nhà vườn rất ít. Ảnh: Aloari. Khi còn non, quả sung có màu xanh lục, lúc chín chuyển sang màu đỏ tươi, quả nặng vì dày thịt, mọng nước. Ảnh: NetNews. Không chát như sung Việt, sung Mỹ khi chín có vị ngọt thanh, rất dễ ăn. Chín tới, bên trong quả sung còn chảy mật, ăn ngọt đậm đà. Ảnh: Khám phá. Đặc biệt, khi bổ đôi sung Mỹ không có côn trùng bên trong nên rất sạch. Ảnh: Kleverfruits. Theo một số chủ cửa hàng hoa quả độc lạ, sung Mỹ đang là loại quả hot, nhiều người đặt mua. Ảnh: Vietnamnet. Mặc dù đắt gấp 20 lần sung Việt (300.000 - 350.000 đồng/kg), nhưng sung Mỹ thường xuyên trong tình trạng cháy hàng. Ảnh: Nongnghiep68. Sung Mỹ cho quả đơn chứ không cho quả theo chùm như sung Việt Nam. Mỗi kẽ lá có một quả. Ảnh: KH&PT. Khi trồng ở Việt Nam, cây sung Mỹ cho quả quanh năm và thu hoạch sau vài tháng nhưng số lượng rất ít, không cung cấp đủ nhu cầu của thị trường. Ảnh: Javaniha. Quả sung Mỹ có thể dùng làm đồ tráng miệng như mứt, sấy khô hoặc chế biến các loại nước uống giải khát tùy thích. Ảnh: Pinterest.

