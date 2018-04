Cận cảnh khu phố đắt giá nhất thế giới

The Peak, viết tắt của Victoria Peak, là khu vực giàu có, sang trọng và đẳng cấp bậc nhất Hong Kong từ thời thuộc địa hơn 100 năm trước. Những người giàu có chuyển tới khu phố đắt giá nhất thế giới này vì khí hậu ở đây mát mẻ hơn so với những đường phố ngột ngạt ở trung tâm thành phố. Ảnh: BI. Khu vực này là nơi cư trú của các chủ ngân hàng, người nước ngoài, nhà tài phiệt và người nổi tiếng. Năm 2015, có tin đồn Jack Ma, tỷ phú Trung Quốc sáng lập Alibaba, đã mua một căn biệt thự tại đây với giá 191 triệu USD (~4.336 tỷ đồng). Ảnh: BI. Khu phố này liên tục phá vỡ kỷ lục về bất động sản đắt nhất thế giới. Ở một số thời điểm, đường Pollock, đường Barker và đường Severn tại The Peak được mệnh danh là những con đường đắt giá nhất hành tinh. Ảnh: BI. The Peak là khu vực xung quanh Victoria Peak, điểm cao nhất trên đảo Hong Kong với độ cao gần 552 m. Ảnh: BI. Ở một nơi chật hẹp như Hong Kong, khu phố này giống như một thế giới tách biệt với những con đường quanh co, thảm thực vật nhiệt đới dày đặc và quang cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Reuters. Victoria Peak là địa điểm du lịch phổ biến đối với người dân Hong Kong. Du khách có thể nhìn thấy một vài biệt thự từ Circle Walk, phố đi bộ nổi tiếng nhất ở đây. Tuy nhiên, phần lớn biệt thự nằm khuất nẻo, tránh xa cặp mắt tò mò của khách du lịch. Ảnh: BI. Đây là nơi có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc xe sang trọng như Porsche, Bentleys và Mercedes-Benzes. Ảnh: BI. Theo Bruce Li, quản lý của Asia Pacific Properties, trong khi một ngôi nhà sang trọng ở Hong Kong có giá trị trung bình khoảng 4,9 triệu USD (~111 tỷ đồng), các ngôi nhà trong thành phố bắt đầu ở mức 40 triệu USD (~908 tỷ đồng) và có thể lên tới trên 100 triệu USD (~2.270 tỷ đồng). Ảnh: BI. The Peak từ lâu đã là nơi cư trú của nhiều người nước ngoài giàu có làm việc trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Theo Li, ngay cả một căn hộ ở đây cũng đáng giá cả một gia tài với giá từ khoảng 5 triệu USD (~113,5 tỷ đồng) đến 13 triệu USD (~295 tỷ đồng). Ảnh: BI. Căn hộ đắt nhất từng được bán với giá 105 triệu USD (~2.384 tỷ đồng) nằm ở Twelve Peaks, khu căn hộ siêu sang được khánh thành vào năm 2015. Trong ảnh là cổng chính của khu tổ hợp. Ảnh: BI.

The Peak, viết tắt của Victoria Peak, là khu vực giàu có, sang trọng và đẳng cấp bậc nhất Hong Kong từ thời thuộc địa hơn 100 năm trước. Những người giàu có chuyển tới khu phố đắt giá nhất thế giới này vì khí hậu ở đây mát mẻ hơn so với những đường phố ngột ngạt ở trung tâm thành phố. Ảnh: BI. Khu vực này là nơi cư trú của các chủ ngân hàng, người nước ngoài, nhà tài phiệt và người nổi tiếng. Năm 2015, có tin đồn Jack Ma, tỷ phú Trung Quốc sáng lập Alibaba, đã mua một căn biệt thự tại đây với giá 191 triệu USD (~4.336 tỷ đồng). Ảnh: BI. Khu phố này liên tục phá vỡ kỷ lục về bất động sản đắt nhất thế giới . Ở một số thời điểm, đường Pollock, đường Barker và đường Severn tại The Peak được mệnh danh là những con đường đắt giá nhất hành tinh. Ảnh: BI. The Peak là khu vực xung quanh Victoria Peak, điểm cao nhất trên đảo Hong Kong với độ cao gần 552 m. Ảnh: BI. Ở một nơi chật hẹp như Hong Kong, khu phố này giống như một thế giới tách biệt với những con đường quanh co, thảm thực vật nhiệt đới dày đặc và quang cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Reuters. Victoria Peak là địa điểm du lịch phổ biến đối với người dân Hong Kong. Du khách có thể nhìn thấy một vài biệt thự từ Circle Walk, phố đi bộ nổi tiếng nhất ở đây. Tuy nhiên, phần lớn biệt thự nằm khuất nẻo, tránh xa cặp mắt tò mò của khách du lịch. Ảnh: BI. Đây là nơi có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc xe sang trọng như Porsche, Bentleys và Mercedes-Benzes. Ảnh: BI. Theo Bruce Li, quản lý của Asia Pacific Properties, trong khi một ngôi nhà sang trọng ở Hong Kong có giá trị trung bình khoảng 4,9 triệu USD (~111 tỷ đồng), các ngôi nhà trong thành phố bắt đầu ở mức 40 triệu USD (~908 tỷ đồng) và có thể lên tới trên 100 triệu USD (~2.270 tỷ đồng). Ảnh: BI. The Peak từ lâu đã là nơi cư trú của nhiều người nước ngoài giàu có làm việc trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Theo Li, ngay cả một căn hộ ở đây cũng đáng giá cả một gia tài với giá từ khoảng 5 triệu USD (~113,5 tỷ đồng) đến 13 triệu USD (~295 tỷ đồng). Ảnh: BI. Căn hộ đắt nhất từng được bán với giá 105 triệu USD (~2.384 tỷ đồng) nằm ở Twelve Peaks, khu căn hộ siêu sang được khánh thành vào năm 2015. Trong ảnh là cổng chính của khu tổ hợp. Ảnh: BI.