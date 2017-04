Cách phân biệt quả chín cây và chín ép bằng mắt thường

Chuối, mít, sầu riêng... là những loại quả phổ biến và đặc biệt là dễ bị bơm hóa chất ép chín nhất. Chính vì thế bạn cần bổ sung cho mình một số cách phân biệt quả chín ép và chín cây cực hay sau đây. Ảnh: Vietnamnet. Muốn phân biệt sầu riêng chín ép bạn cần chú ý đến phần cuống và gai của quả. Quan sát phần cuống và gai, nếu cả hai đều tươi mới, đưa lên mũi ngửi có thể cảm nhận được mùi thơm lừng thì đây là quả chín cây. Ngược lại cuống quả héo cũ, gai bầm dập, vỏ ngoài sạm màu và không tươi, chứng tỏ quả này đã bị cắt từ khi còn non và chín nhờ "thúc ép". Đối với mít, một trong những loại quả bị "ép chín" bằng thuốc nhiều nhất trên thị trường hiện nay, hãy chú ý đến màu sắc của tất cả các chi tiết bên trong. Mít chín tự nhiên sẽ có những đặc điểm như gai nở to, màu xanh vàng, xam xám và chín đều. Nếu quả mít chưa già, có gai bên ngoài nhọn, dày đặc và có màu xanh tươi mà múi bên trong đã chín thì ắt hẳn là đã được ép chín bằng thuốc. Xoài chín do dùng thuốc kích thích thường chín không đều, có xen kẽ sọc xanh, dễ bị sượng. Trong khi đó, xoài chín cây sẽ có cuống tươi, da căng, chín từng mảng kéo dài từ cuống đến đuôi và từ phần bụng đến phần lưng quả. Đu đủ để chín tự nhiên rất hay bị thối một vài chỗ trên thân hoặc xuất hiện nấm ở vỏ. Ngược lại, quả chín bằng ngâm hóa chất rất đều da, đẹp mã. Khi mua na, bạn nên chọn lựa những quả gai to, màu trắng... những quả này thường là na chín cây. Na ủ hóa chất sẽ có màu sắc không tự nhiên, tuy nhiên quả nào cũng đều tăm tắp, không có vết nứt, cuống bị gẫy, vỏ khó bóc. Đối với quả bòn bon, bòn bon chín do dùng thuốc kích thích sẽ có màu vàng đất bóng rất đẹp, không hề có dấu châm kim trên quả, còn cuống bị thâm đen, khi ăn có vị chua, thịt quả đục, hạt to có màu hồng và dính mủ vào tay rất nhiều. Bơ chín dép thường rất sượng, không được mịn như bơ chín cây. Khi mua cam bạn nên chú ý đến màu sắc vỏ. Cam quýt chín tự nhiên có cuống rất tươi, quả no tròn, các nốt tinh dầu trên vỏ nở to, chín từng mảng từ trên cuống xuống. Cam chín do dùng thuốc sẽ cho màu chín vàng nhạt đều cả quả, cuống héo, các nốt tạo tinh dầu rất bé. Thanh long chín tự nhiên có vỏ mỏng, thân màu đỏ thẫm trong khi các gai trên quả có màu tươi đẹp mắt hơn. Ảnh: Dân Việt.

