Cá ngừ đại dương khủng giá bèo 30 triệu ở Bình Định

Ngày 6/6, tàu đánh cá BĐ 95910 TS của ngư dân Lê Văn Tổng (trú xã Tam Quan Bắc huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã câu được một con cá ngừ đại dương nặng gần 3 tạ tại vùng biển Trường Sa. Ảnh: THVL. Đây là con cá ngừ đại dương lớn nhất từ trước đến nay mà ngư dân huyện Hoài Nhơn câu được. Ảnh: THVL. Được biết, cá ngừ đại dương khủng dài 2,46 mét và nặng 280kg. Ảnh: Tuổi trẻ. Do cá quá to nên 5 anh trên tàu phải hợp sức khoảng 60 phút mới đưa nó vào khoang đông. Ảnh: THVL. Lần đầu câu được cá ngừ đại dương khổng lồ, thuyền viên trên tàu ai cũng mừng. Ảnh: THVL. Tuy nhiên, do công tác bảo quản cá của tàu chưa tốt nên thương lái chỉ mua với giá rẻ 100.000 đồng/kg. Ảnh: THVL. Tính ra, cả con cá khổng lồ được bán với giá chưa tới 30 triệu đồng. Ảnh: THVL. Trong chuyến tàu bắt cá lần này, ngư dân câu được tổng cộng 49 con cá ngừ đại dương, nhưng phần lớn đạt trọng lượng 40 - 100kg. Ảnh: THVL. Cận cảnh cá ngừ đại dương khổng lồ sau khi được đưa lên bờ. Ảnh: THVL. Cá ngừ đại dương nặng gấp hơn 3 lần bình thường khiến mọi người thích thú. Ảnh: Dân Việt.

Ngày 6/6, tàu đánh cá BĐ 95910 TS của ngư dân Lê Văn Tổng (trú xã Tam Quan Bắc huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã câu được một con cá ngừ đại dương nặng gần 3 tạ tại vùng biển Trường Sa. Ảnh: THVL. Đây là con cá ngừ đại dương lớn nhất từ trước đến nay mà ngư dân huyện Hoài Nhơn câu được. Ảnh: THVL. Được biết, cá ngừ đại dương khủng dài 2,46 mét và nặng 280kg. Ảnh: Tuổi trẻ. Do cá quá to nên 5 anh trên tàu phải hợp sức khoảng 60 phút mới đưa nó vào khoang đông. Ảnh: THVL. Lần đầu câu được cá ngừ đại dương khổng lồ, thuyền viên trên tàu ai cũng mừng. Ảnh: THVL. Tuy nhiên, do công tác bảo quản cá của tàu chưa tốt nên thương lái chỉ mua với giá rẻ 100.000 đồng/kg. Ảnh: THVL. Tính ra, cả con cá khổng lồ được bán với giá chưa tới 30 triệu đồng. Ảnh: THVL. Trong chuyến tàu bắt cá lần này, ngư dân câu được tổng cộng 49 con cá ngừ đại dương, nhưng phần lớn đạt trọng lượng 40 - 100kg. Ảnh: THVL. Cận cảnh cá ngừ đại dương khổng lồ sau khi được đưa lên bờ. Ảnh: THVL. Cá ngừ đại dương nặng gấp hơn 3 lần bình thường khiến mọi người thích thú. Ảnh: Dân Việt.