Bộ Công Thương thành lập đoàn kiểm tra Công ty Khaisilk

Theo đó, Bộ Công Thương quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng tại Công ty TNHH Khải Đức (Khaisilk), trụ sở chính tại số 2 Phan Văn Chương, phường Văn Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Mã số doanh nghiệp 0302695848 và các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của đơn vị này.

Đoàn kiểm tra có nghĩa vụ xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chấp hành pháp luật có liên quan; phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước liên quan.

Chi cục Quản lý thị trường TPHCM tổ chức kiểm tra đồng loạt hoạt động kinh doanh của Khaisilk tại 3 cửa hàng ở trung tâm TP. Ảnh: Vietnamnet.

Đoàn kiểm tra do ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) làm trưởng đoàn. Ngoài ra còn có các thành viên khác đại diện các Cục, Vụ của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Hiệp hội dệt may... Đoàn kiểm tra sẽ tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, chiều ngày 30/10, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về việc kiểm tra và xử lý vụ vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa của sản phẩm khăn lụa Khaisilk.