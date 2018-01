Bỏ 50 triệu thuê quất cảnh "kim long bạch mã" về chơi Tết mà vẫn bị từ chối

Nổi bật trong vườn quất bonsai của nhà ông Bùi Thế Mạnh (Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) là cây quất cảnh có dáng độc đáo, đầu ngựa mình rồng. Cây quất cảnh “kim long bạch mã” này có quả sai trĩu, vàng óng như vẩy rồng, uốn lượn từ trên xuống dưới, khiến nhiều khách đến thăm quan vườn rất thích thú. Ông Mạnh cho biết, lấy ý tưởng từ bộ phim Tây du ký với hình ảnh rồng vàng hóa thành ngựa trắng của Đường Tăng, ông đã mất 8 năm để tạo dáng cho sản phẩm này. “Đã có một đại gia ở Quảng Ninh muốn thuê cây quất với giá 50 triệu nhưng do đường sá xa xôi, di chuyển khó khăn, cây dễ hỏng nên tôi không đồng ý. Tôi muốn cho người Hà Nội thuê, mình chở đến rồi tự chở về vì tạo ra được một tác phẩm như vậy rất khó, mất rất nhiều công sức. Nếu khách đồng ý mua, tôi bán đứt với giá 70 triệu đồng”, ông Mạnh cho biết. Theo ông Mạnh, mấy năm trước dáng cây cũng như thế này, quả không đẹp, ông phải nuôi nhiều tay, cành cho cứng mới giữ được quả, đồng thời phải nuôi, dưỡng quả theo từng đợt như quả vàng, quả ương, quả xanh… thì tổng thể cây mới đẹp. Nói về quá trình chăm sóc quất cảnh, ông Mạnh cho hay, chăm sóc quất trong chậu vất vả hơn trồng dưới đất rất nhiều vì quất trồng dưới đất 2- 3 ngày, có thể không tưới nước nhưng quất cảnh ngày phải tưới hai lần, mùa hè có khi tưới 3 - 4 lần. Ông Mạnh chia sẻ thêm, có những ngày hè, người ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn phải đứng hàng giờ tưới nước cho cây, phải quan sát cây thiếu gì. Tính sơ qua, cây to một năm phải tưới 5 lít/ngày, một năm là 1.8000 lít nước/cây vì cây phải nuôi quả, nếu không đủ nước quả sẽ héo, teo tóp. Ông Mạnh cho biết, nếu chơi quất theo đúng kiểu của các cụ ngày xưa, hay gọi là “quất bao cấp” thì quả nhỏ và chỉ có một màu. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu quất phải đẹp, nhiều quả, có quả xanh, quả vàng, hoa, mầm… nên người trồng quất phải mất công nghiên cứu, thử nghiệm nhiều hơn. Hiện trong vườn nhà ông Mạnh có rất nhiều cây quất cảnh, mỗi cây lại mang một chủ đề, hình dáng khác nhau. Để tạo những chậu quất to phải mất nhiều năm, hiện có khoảng 15 -20 cây to, giá dao động từ 10 triệu – 70 triệu/đồng và những cây nhỏ hơn có giá dao động tự 2 triệu – 7 triệu đồng/cây. Cùng chiêm ngưỡng thêm một số hình ảnh của cây quất cảnh độc đáo này:

