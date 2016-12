Bí quyết chọn gà Hồ tiến vua cực chuẩn từ mào đến chân

Ông Nguyễn Đăng Chung, Chủ tịch Hội gà Hồ - Bắc Ninh (cũng là Chủ tịch HTX Chăn nuôi gà Hồ) bật mí bí quyết chọn mua gà Hồ ngon. Theo ông Chung, gà Hồ hay còn gọi gà tiến vua là giống gà cổ xuất tích ở làng Lạc Thổ (thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) quê ông từ hàng trăm năm trước. Gà có đặc điểm to lớn, con trống trưởng thành nặng từ 4-7kg, gà mái đạt từ 3-5kg. Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, chất lượng thịt gà Hồ thuộc hàng hảo hạng, da giòn, thịt chắc, ngon thơm đặc biệt. Chất lượng gà được tạo thành bằng quá trình chăn thả tự nhiên, chỉ sử dụng thức ăn nông sản, tuyệt nhiên không dùng thức ăn công nghiệp. “Gà Hồ không chỉ có mẫu mã đẹp, chất lượng thịt ngon, gà trống được ví như linh vật, biểu tượng của “Văn, Võ, Dũng, Nhân, Tín" của bậc quân tử. Những năm gần đây, gà Hồ ngày càng được thị trường ưa chuộng làm món ăn đặc sản, quà Tết”, ông Chung cho biết. Theo Chủ tịch Hội gà Hồ - Bắc Ninh, gà Hồ trống chuẩn phải đạt các tiêu chí: Từ 7 tháng tuổi trở lên; trọng lượng tối thiểu gà trống phải đạt 4kg; đầu gộc (to như gộc tre), mào sít (mào đùn), mã mận (màu mận chín), hoặc mã lĩnh (xanh đen), chân cao trường, màu đậu nành (màu đậu tương – đậu nành); đuôi nơm. Gà mái phải nặng từ 3,5kg trở lên; có thể sở hữu 1 trong 3 màu: mã thó (trắng màu đất thó), mã sẻ (màu chim sẻ), mã nhãn (màu nhãn chín). “Mỗi dịp Tết, gà Hồ trống thường được chọn làm quà biếu, ưa chuộng hơn gà mái. Gà Hồ ngon thì không non quá hoặc già quá, tuổi gà từ 10 – 18 tháng; gà từ 1,5 năm tuổi trở lên thịt sẽ rất dai không ngon; gà ngon cựa gà không dài lắm; chân gà hơi xương không bụ bẫm, vảy khô; lườn gà không phẳng; lông gà hơi xơ, không quá óng mượt”, ông Chung chia sẻ. Một đặc điểm khác nhận diện gà Hồ ngon, chân hơi xương (không bụ), vảy khô. Ở làng Lạc Thổ, người dân trân quý gà Hồ là biểu tượng linh vật của làng. Mỗi dịp lễ, Tết trên mâm lễ mỗi nhà trong làng không thể thiếu con gà lễ. Là giống gà khó nuôi, khan hiếm mỗi dịp Tết đặc sản gà Hồ thường “cháy hàng”. Phục vụ Tết Đinh Dậu năm nay, người dân làng Lạc Thổ đã nuôi được 2.000 gà Hồ thương phẩm phục vụ nhu cầu thị trường. “Gà Hồ thương phẩm có giá bán khác nhau phân loại theo cân nặng: Gà từ 5kg trở lên có giá thấp nhất 500.000 đồng/kg; loại 4-5 kg giá 400.000 - 450.000 đồng/kg; gà mái có giá từ 300.000-350.000 đồng/kg”, ông Nguyễn Đăng Chung cho biết.

Ông Nguyễn Đăng Chung, Chủ tịch Hội gà Hồ - Bắc Ninh (cũng là Chủ tịch HTX Chăn nuôi gà Hồ) bật mí bí quyết chọn mua gà Hồ ngon. Theo ông Chung, gà Hồ hay còn gọi gà tiến vua là giống gà cổ xuất tích ở làng Lạc Thổ (thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) quê ông từ hàng trăm năm trước. Gà có đặc điểm to lớn, con trống trưởng thành nặng từ 4-7kg, gà mái đạt từ 3-5kg. Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, chất lượng thịt gà Hồ thuộc hàng hảo hạng, da giòn, thịt chắc, ngon thơm đặc biệt. Chất lượng gà được tạo thành bằng quá trình chăn thả tự nhiên, chỉ sử dụng thức ăn nông sản, tuyệt nhiên không dùng thức ăn công nghiệp. “Gà Hồ không chỉ có mẫu mã đẹp, chất lượng thịt ngon, gà trống được ví như linh vật, biểu tượng của “Văn, Võ, Dũng, Nhân, Tín" của bậc quân tử. Những năm gần đây, gà Hồ ngày càng được thị trường ưa chuộng làm món ăn đặc sản , quà Tết”, ông Chung cho biết. Theo Chủ tịch Hội gà Hồ - Bắc Ninh, gà Hồ trống chuẩn phải đạt các tiêu chí: Từ 7 tháng tuổi trở lên; trọng lượng tối thiểu gà trống phải đạt 4kg; đầu gộc (to như gộc tre), mào sít (mào đùn), mã mận (màu mận chín), hoặc mã lĩnh (xanh đen), chân cao trường, màu đậu nành (màu đậu tương – đậu nành); đuôi nơm. Gà mái phải nặng từ 3,5kg trở lên; có thể sở hữu 1 trong 3 màu: mã thó (trắng màu đất thó), mã sẻ (màu chim sẻ), mã nhãn (màu nhãn chín). “Mỗi dịp Tết, gà Hồ trống thường được chọn làm quà biếu, ưa chuộng hơn gà mái. Gà Hồ ngon thì không non quá hoặc già quá, tuổi gà từ 10 – 18 tháng; gà từ 1,5 năm tuổi trở lên thịt sẽ rất dai không ngon; gà ngon cựa gà không dài lắm; chân gà hơi xương không bụ bẫm, vảy khô; lườn gà không phẳng; lông gà hơi xơ, không quá óng mượt”, ông Chung chia sẻ. Một đặc điểm khác nhận diện gà Hồ ngon, chân hơi xương (không bụ), vảy khô. Ở làng Lạc Thổ, người dân trân quý gà Hồ là biểu tượng linh vật của làng. Mỗi dịp lễ, Tết trên mâm lễ mỗi nhà trong làng không thể thiếu con gà lễ. Là giống gà khó nuôi, khan hiếm mỗi dịp Tết đặc sản gà Hồ thường “cháy hàng”. Phục vụ Tết Đinh Dậu năm nay, người dân làng Lạc Thổ đã nuôi được 2.000 gà Hồ thương phẩm phục vụ nhu cầu thị trường. “Gà Hồ thương phẩm có giá bán khác nhau phân loại theo cân nặng: Gà từ 5kg trở lên có giá thấp nhất 500.000 đồng/kg; loại 4-5 kg giá 400.000 - 450.000 đồng/kg; gà mái có giá từ 300.000-350.000 đồng/kg”, ông Nguyễn Đăng Chung cho biết.