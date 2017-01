Bày cách chọn mua gậy tự sướng chất lượng để selfie ngày Tết

Gậy tự sướng là sản phẩm đang sốt không chỉ ở Việt Nam mà còn trên cả thế giới để đáp ứng như cầu chụp ảnh selfie của người dùng điện thoại. Càng dịp lễ tết hay ngày vui, sản phẩm này càng được ưa chuộng.



Trên thị trường Việt Nam đang có rất nhiều loại gậy tự sướng được bán với nhiều mức giá khác nhau, rẻ nhất chỉ có 15.000 đồng, có loại giá đắt đến 150.000 đồng. "Mê cung" này khiến người tiêu dùng rất khó trong việc chọn mua sao cho vừa chất lượng lại hợp với túi tiền.

Gậy tự sướng đang là sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường. Ảnh: Phụ kiện điện.

Theo anh Minh Tuấn (một người chuyên bán gậy tự sướng ở Hà Nội): "Có hai dòng gậy tự sướng đang được ưa chuộng đó là gậy tự sướng kết nối dây tai nghe và gậy kết nối Bluetooth. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên biết, loại gậy kết nối dây tai nghe phức tạp hơn. Đối với loại này không phải gậy tự sướng nào cũng có thể dùng được cho tất cả các loại điện thoại thông minh. Có rất nhiều khách mua hàng sau đó lại thắc mắc tại sao gậy mua về có máy dùng được tại sao có máy lại dùng không được...".

Trong trường hợp này, anh Tuấn cho biết thêm, khi mua gậy tự sướng, tốt nhất người dùng nên mang theo điện thoại đi để chọn gậy cho đảm bảo. Bởi có hai nguyên nhân khiến gậy có thể dùng được cho máy này nhưng máy kia lại không có tác dụng. Thứ nhất lỗi do xung đột phần mềm, có nghĩa là cùng một lúc điện thoại của bạn đã cài đặt một phần mềm nào đó cũng đang sử dụng nút "Mute" hoặc "Volume Down" cho nên nút "Mute" và "Volume Down" đồng thời hoạt động cùng lúc 2 phần nên máy không nhận ra được. Cách khắc phục là khôi phục máy về mặc định tức là làm xóa toàn bộ những gì trên máy. Hoặc có thể do bản Rom không hổ trợ chức năng chụp ảnh bằng nút "Mute" hoặc "Volume Down" hoặc không nhận driver nút "Mute" và "Volume Down" và để khắc phục điều này chỉ có một cách duy nhất là cài lại một bản Rom khác hoặc bản Rom mới nhất cho máy của bạn...".

Bên cạnh đó, việc chọn gậy tự sướng tương thích với từng loại máy cũng rất quan trọng nhưng ít được người tiêu dùng chú ý đến.

Anh Vinh, một nhân viên bán gậy tự sướng khác cho biết: "Khác với iPhone, các dòng điện thoại như Nokia - Microsoft Lumia không sử dụng được gậy chụp ảnh do phần cứng không hổ trợ và không có cách để khắc phục. Nếu muốn dùng gậy chụp ảnh chỉ có 1 cách là hẹn giờ chụp. Các dòng máy khác như Lenovo, Sky, Lg, HTC, Blackberry, Acer, Gionnee, Mobell, Wiko, Mobiistar cũng tùy dòng dùng được tùy dòng không dùng được nên khách hàng phải thật cân nhắc. Tốt nhất để chắc chắn dùng được hay không được các bạn nên đem máy đến trực tiếp cửa hàng mình cần mua để dùng thử sản phẩm để tránh trường hợp "tiền mất tật mang".

Ngoài việc quan tâm đến kĩ thuật, người tiêu dùng cũng không nên ham mê của rẻ, gậy tự sướng bán trôi nổi ở vỉa hè vì chất lượng sẽ không được như ý. Than vãn trên trang facebook cá nhân của mình, một nickname có tên L.N viết: "Có ai như em không, ham mua gậy tự sướng giá rẻ chỉ 20.000 đồng ở chợ, xong về chả chụp được gì. Tất cả các bộ phận trên gậy đều rất rời rạc và rất khó bấm nút chụp... Kết quả là dùng được có một lần đã phải đáp nhẹ đi vì em ý lởm quá thể...".

Ảnh chụp màn hình FBNV.