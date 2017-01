Bất ngờ gây sốc giá chiếc bát sứ xấu xí

Chiếc bát này trông có thể rất giản dị, bình thường, nhưng lại khiến các nhà sưu tầm nghệ thuật “phát cuồng” và thực hiện một 'cuộc chiến' về giá để có thể sở hữu chiếc bát. Sau cùng, một người mua ẩn danh đã trở thành chủ nhân của chiếc bát sứ nhìn qua có vẻ rất xoàng xĩnh này.

Đương thời, bà Lucie Rie vốn là thợ gốm có tiếng, giờ đây, những tác phẩm gốm sứ do bà để lại được các nhà sưu tầm nghệ thuật rất săn đón. Tại các viện bảo tàng lớn trên thế giới, có nhiều tác phẩm của bà được đem ra trưng bày.

Chiếc bát sứ màu trắng có đường kính 20cm - cao 7,5cm đã nhận được mức giá dự đoán trước buổi đấu giá - 30.000 bảng Anh, dù vậy, khi cuộc chiến về giá nổ ra tại phòng đấu giá ở New York (Mỹ), chiếc bát sau cùng đã được mua ở mức giá “khủng” - 138.000 bảng Anh.

Sau khi các chi phí phụ thêm được gộp vào, tổng số tiền phải trả cho chiếc bát lên tới 173.000 bảng. Nghệ nhân gốm sứ Lucie Rie thời trẻ.

Giới sưu tầm nghệ thuật luôn có lý lẽ của riêng họ, trước nay, công chúng vẫn thường sửng sốt bởi những cái giá “trên trời” được trả cho những bức tranh trừu tượng mà họ xem “không tài nào hiểu nổi”.

Lần này, với chiếc bát sứ trắng quá đỗi giản dị, thậm chí trong mắt nhiều người có thể là xoàng xĩnh, cái giá được trả lại tiếp tục khiến người ta… “không tin nổi”.

Cùng chiếc bát với kích thước, hình dáng và màu sắc ấy, có thể mua trong các siêu thị với giá rất rẻ, chỉ… vài bảng Anh.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng quả thực, giới sưu tầm nghệ thuật luôn biết cách khiến truyền thông và công chúng bị choáng ngợp bởi mức độ chịu chi của họ. Chiếc bát sứ giản dị được trả mức giá quá đỗi choáng ngợp từng được thực hiện bởi một nghệ nhân gốm sứ người Anh nổi tiếng - bà Lucie Rie - từ cách đây gần 40 năm.

Chiếc bát này trông có thể rất giản dị, bình thường, nhưng lại khiến các nhà sưu tầm nghệ thuật “phát cuồng” và thực hiện một 'cuộc chiến' về giá để có thể sở hữu chiếc bát. Sau cùng, một người mua ẩn danh đã trở thành chủ nhân của chiếc bát sứ nhìn qua có vẻ rất xoàng xĩnh này.

Đương thời, bà Lucie Rie vốn là thợ gốm có tiếng, giờ đây, những tác phẩm gốm sứ do bà để lại được các nhà sưu tầm nghệ thuật rất săn đón. Tại các viện bảo tàng lớn trên thế giới, có nhiều tác phẩm của bà được đem ra trưng bày.

Chiếc bát sứ màu trắng có đường kính 20cm - cao 7,5cm đã nhận được mức giá dự đoán trước buổi đấu giá - 30.000 bảng Anh, dù vậy, khi cuộc chiến về giá nổ ra tại phòng đấu giá ở New York (Mỹ), chiếc bát sau cùng đã được mua ở mức giá “khủng” - 138.000 bảng Anh.

Sau khi các chi phí phụ thêm được gộp vào, tổng số tiền phải trả cho chiếc bát lên tới 173.000 bảng. Nghệ nhân gốm sứ Lucie Rie thời trẻ.

Giới sưu tầm nghệ thuật luôn có lý lẽ của riêng họ, trước nay, công chúng vẫn thường sửng sốt bởi những cái giá “trên trời” được trả cho những bức tranh trừu tượng mà họ xem “không tài nào hiểu nổi”.

Lần này, với chiếc bát sứ trắng quá đỗi giản dị, thậm chí trong mắt nhiều người có thể là xoàng xĩnh, cái giá được trả lại tiếp tục khiến người ta… “không tin nổi”.

Cùng chiếc bát với kích thước, hình dáng và màu sắc ấy, có thể mua trong các siêu thị với giá rất rẻ, chỉ… vài bảng Anh.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng quả thực, giới sưu tầm nghệ thuật luôn biết cách khiến truyền thông và công chúng bị choáng ngợp bởi mức độ chịu chi của họ. Chiếc bát sứ giản dị được trả mức giá quá đỗi choáng ngợp từng được thực hiện bởi một nghệ nhân gốm sứ người Anh nổi tiếng - bà Lucie Rie - từ cách đây gần 40 năm.