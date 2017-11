Bắt được cá chiên khổng lồ: 'Thủy quái' sông Đà lên bàn nhậu Hà Thành

Cá chiên, hay còn gọi là cá tiến vua với trọng lượng lên đến gần 30 kg, dài 1,2m đã được anh Lê Sỹ Long, chủ một cửa hàng ăn uống đưa từ Hòa Bình về Hà Nội. "Đây được coi là một trong những con cá chiên có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực miền Bắc nước ta", anh Long cho hay. Với hình thù giống như một con “quái vật”, đầu cá chiên nham nhở như một khúc gỗ mục, toàn thân trơn nhẵn không vảy, nhưng xù và có màu sắc loang lổ. Bản tính loài cá này dữ dằn và hung ác. Muốn săn được loài cá này phải có lòng dũng cảm, sự kiên trì và sức khỏe. Để có thể sở hữu và mang được con cá này về với nhà hàng của mình, anh Long đã tốn khá nhiều thời gian lặn lội vào các tỉnh Tây Bắc truy lùng, tìm mua. Đồng thời, anh cũng đã phải bỏ ra một số tiền lên đến hàng chục triệu đồng mới có thể sở hữu được chú cá chiên này. Đó là chưa kể kinh phí đầu tư các thiết bị nuôi sống cá trên quãng đường từ Hòa Bình về đến Thủ đô. Cá chiên sinh sống tại các khu vực nước sâu có hang, khe đá và đặc biệt là vị trí nước chảy xiết. Chúng nằm sát đáy sông, ẩn mình trong hốc đá khiến thân hình khổng lồ không bị dòng nước cuốn đi và tạo thành nơi ngụy trang, trú ẩn lý tưởng để đón con mồi đi qua. Theo anh Long, giá mỗi kg cá chiên bán tại nhà hàng tùy thuộc vào từng loại cá có trọng lượng lớn hay nhỏ. Cá lớn sẽ có giá bán cao hơn. Con cá chiên anh đưa từ sông Đà về có giá lên tới hàng chục triệu đồng. “Cá chiên là một loài sống ở những vùng nước sâu, nhiều ghềnh đá, nước chảy xiết. Cá thường ăn những con cá nhỏ, giá trị dinh dưỡng rất cao, có thể chế biến được nhiều món. Cá này chỉ có 1 xương trụ, không có xương dăm, tỷ lệ thịt rất cao. Cá to và nặng tới 30 kg, dài 1,2m ở miền Bắc thực sự là rất hiếm”, anh Long cho biết thêm. Cá chiên thường trú ngụ ở những vị trí hết sức hiểm trở, nước sâu và nhiều xoáy. Hiện, chỉ ở thượng nguồn sông Đà, nơi những nghềnh thác chảy xiết, đổ ầm ầm xuống những vực nước sâu hàng chục mét mới là thiên đường trú ngụ của cá chiên. Cá chiên có lớp da dày và có 1 lớp mỡ mỏng giữa da và thịt, phần đầu rất to và cứng. Nhiều người còn gọi cá chiên là “Cá Gỗ”, vì chúng ít khi di chuyển, không chạy như các loài cá có vảy khác mà thường nằm im trong hang, đến đêm tối mới mò đi kếm ăn. Thịt cá chiên rất đặc biệt, màu vàng, toàn bộ thân mình không có xương dăm. Chỉ có xương sống chạy dài từ đầu đến đuôi cá. Thịt rắn chắc, càng to càng chắc.

