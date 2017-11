Bắt đầu sốt “săn” tiền hình chó đón Tết Mậu Tuất

Năm 2018 là năm Mậu Tuất, năm của những chú chó thông minh và cũng là năm của những loại tiền lì xì có in hình con chó linh vật mang lại nhiều ý nghĩa may mắn. Ảnh: muabantien.com.

Trong đó, tờ tiền 1 triệu USD hình con chó được các công ty chuyên sản xuất tiền lưu niệm tại Mỹ phát hành với mục đích nhân dịp năm Mậu Tuất của người châu Á sắp đến. Đây được xem như một món quá lưu niệm bán cho khách du lịch trong dịp năm mới. Ảnh: quatangsuutam.vn Mặt trước tờ tiền hình chó là hình ảnh chú chó dễ thương cùng dòng chữ "Year of the Dog" và chữ "Loyal" nghĩa là trung thành, đặc tính quý báu đặc trưng của loài chó. Mặt sau tờ tiền 1 triệu đô hình con chó là hình ảnh chú chó đang đứng cùng số các năm Tuất trong lịch. Tờ tiền 1 triệu USD con chó được thiết kết và in ấn với kích thước bằng các mệnh giá USD lưu hành của Mỹ. Tuy chỉ là tiền lưu niệm và không có giá trị sử dụng nhưng hình ảnh trên tờ 1 triệu USD hình con chó được in cực kỳ sắc nét không thua gì những tờ tiền thật. Đặc biệt, với giá bán dao động từ 25.000 - 30.000 đồng, tờ tiền 1 triệu USD in hình con chó hứa hẹn sẽ được nhiều người lựa chọn làm quà tặng Tết 2018. Tiếp đó phải kể đến tờ tiền 2 USD hình con chó với hình tượng 2 chú chó được mạ vàng ở hai bên trái và phải của tờ tiền 2 USD may mắn được bộ tài Chính Mỹ in ấn và phát hành. Ảnh: 2usdshop.com Tờ tiền này thể hiện sự sang trọng, quý phái và đẳng cấp của người sở hữu. Không phải ai cũng sở hữu được loại tiền này vì số lượng in ra có giới hạn. Ảnh: 2usdshop.com Tiền con chó Lithuania (Litva) mệnh giá 500 Talonu là tờ tiền thật do Chính phủ nước Lithuania in ấn và phát hành năm 1993 cho nhu cầu lưu thông, tiêu dùng hàng ngày. Nhưng vì tờ tiền có hình con chó nên được ưa chuộng làm tiền mừng tuổi Tết cho năm Mậu Tuất 2018, đặc biệt với người Châu Á, trong đó có Việt Nam. Tương tự tờ tiền con chó Belarus 5 pybaey hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt tiền lì xì độc lạ cho dịp tết 2018 sắp đến. Ảnh: kenhsinhvien.vn Ngoài ra, năm 2018 bộ tài chính Úc đã cho chạm khắc và phát hành đồng bạc đồng xu con chó 2018 qua để phục vụ nhu cầu tiền lì xì Tết hoặc làm quà tặng cho năm mới. Ảnh: 2usdinhinhconcho2018.xyz Cặp tiền xu con chó được phát hành dưới hai phiên bản gồm đồng xu mạ vàng và đồng xu mạ bạc. Thiết kế độc đáo và áp dụng nhiều công nghệ chạm khắc đỉnh cao trên thế giới phục vụ nhu cầu tiền lì xì năm mới. Giá bán hiện tại khoảng 300.000 đồng/cặp. Ảnh: shoptienlixitet.com. Tiền Xu Bạc Úc Hình Con Chó 2018 được phát hành với mệnh giá 1 Dollar, với hình ảnh chú chó đang ngồi bên cạnh một chú chó con, cùng hình ảnh hoa mẫu đơn cách đệu, loại hoa biểu tượng của sự thịnh vượng, phồn vinh và phú quý. Đi kèm là ký tự tiếng Hoa nghĩa là "Tuất" cùng dòng chữ "Year of the Dog". Mặt sau là chân dung nữ hoàng Elizabeth II, được chạm khắc 3D tinh sảo, cùng công nghệ mạ tráng gương giúp đồng xu lấp lánh dưới ánh sáng. Loại tiền này được bán với giá khoảng 150.000 VNĐ Tiền hình con chó Úc kỷ niệm 50 Numis 2018 năm nay được thiết kế với gam màu xanh dương và xanh lá chủ đạo tạo, gam màu tươi sáng cùng hình ảnh chú chó rất đẹp và dễ thương. Loại tiền lì xì tết 2018 này được bán với giá khoảng 100.000 đồng. Ảnh: muabantien.com. Tiền xu hình con chó Đài Loan 2018 là cặp xu được chính phủ Đài Loan cho phép các công ty chuyên sản xuất tiền lưu niệm phát hành nhằm mục đích lì xì Tết Mậu Tuất 2018. Loại tiền xu này đang được rao bán là 100.000 đồng/cặp, 5-10 cặp giá 80k/cặp, 20 cặp giá 70k/cặp. Ảnh: thegioitien.vn. Video: Tiền gà, lì xì độc lạ ngày Tết. Nguồn: VTC16:

