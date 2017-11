“Bản sao” của bà chủ lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng là ai?

Mới đây, dư luận tiếp tục nóng với sản phẩm Ngọc Phấn Tình khi có lễ ra mắt cực kỳ hoành tráng. Ảnh: Gia đình & xã hội. Chủ nhân của sản phẩm Ngọc Phấn Tình là CEO Đào Minh Châu. Ảnh: IT. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, sản phẩm Ngọc Phấn Tình của CEO Đào Minh Châu đến nay cũng chưa được cấp phép lưu hành. Ảnh: IT. Cũng theo báo Dân Việt, sau khi tra trên hệ thống thì sản phẩm Ngọc Phấn Tình chưa được Cục quản lý dược cấp phép lưu hành trên thị trường. Công ty cũng chưa nộp hồ sơ tại phòng đăng ký của Cục quản lý dược. Ảnh: IT. “Nếu sản phẩm đang bán trên thị trường thì chỉ có thể là bán tại các cửa hàng tự phát, còn phòng đăng ký khẳng định chưa cấp phép cho sản phẩm nào có tên như trên”, đại diện Cục Quản lý dược trả lời trên Dân Việt. Ảnh: Gia đình & xã hội. Được ví là “bản sao” của bà chủ lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng bởi CEO Đào Minh Châu cũng kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, sử dụng hàng loạt các sao Việt quảng bá cho sản phẩm và sở hữu hàng nghìn các đại lý bán hàng, mà chủ yếu là bán hàng online. Ảnh: Giadinhvietnam. CEO Đào Minh Châu sinh năm 1993 và lập gia đình ở tuổi 20. Ảnh: Báo pháp luật. Ảnh: Báo pháp luật. CEO Đào Minh Châu là nữ tổng quyền lực của Tập đoàn Thương mại và Dịch vụ Mỹ phẩm Ruby’s World Group. Ảnh: Người đưa tin. Không ít người từng ngưỡng mộ vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này khi cô chia sẻ khởi nghiệp với số vốn vẻn vẹn 600.000 đồng. Ảnh: Gia đình & xã hội. Đến nay, Đào Minh Châu đã trở thành Tổng giám đốc của Tập đoàn Mỹ phẩm Ruby’s World với thương hiệu Cao cấp Magic Skin và Ngọc Phấn Tình. Ảnh: IT. Hiện Đào Minh Châu đã sở hữu một hệ thống kinh doanh với 2.000 người trên phạm vi cả nước, sở hữu 3 nhà máy sản xuất với tổng đầu tư hơn 2 triệu USD. Ảnh: IT. Mặc dù vậy, sau "lùm xùm" chưa được cấp phép lưu hành, theo điều tra của Dân Việt thì website của công ty Công ty Sản xuất và Thương mại Ruby Natural - công ty quảng cáo sản phẩm Ngọc Phấn Tình rầm rộ trước đó cũng tạm thời đóng cửa, khi truy cập vào chỉ hiện ra dòng chữ đang bảo trì. Ảnh: Dân Việt.

