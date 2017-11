Bạch trà đắt nhất thế giới có gì đặc biệt?

Bạch trà hay trà trắng được làm từ những lá trà non, búp chè màu bạc và chủ yếu được hái vào mùa xuân. (Ảnh Tqn) Những lá trà non và búp chè màu bạc sau đó sẽ được hấp chín và sấy khô. (Ảnh Tprexports) Bạch trà chứa nhiều chất dinh dưỡng và các chất chống oxy hóa hơn các loại trà khác. Trong khi đó, lượng caffeine lại ít hơn so với trà đen, cà phê hay trà xanh. (Ảnh Sevencups). Bạch trà được đặt theo tên của lớp lông tơ bảo vệ trên lá non. Có 4 loại bạch trà, gồm: bạch trà bạc kim, bạch trà mẫu đơn, bạch trà mi vạn thọ và bạch trà triều cống. (Ảnh Dilmah) Điều đặc biệt của bạch trà là chén nước pha từ bạch trà có màu trắng trong nhưng khi uống ta vẫn cảm nhận được vị trà trong đó. (Ảnh Gaia-tour) Bạch trà có hương vị thơm ngon đặc trưng khiến ai cũng phải siêu lòng. (Ảnh Wp) Để thu hoạch bạch trà đòi hỏi người hái phải vô cùng khéo léo. (Ảnh 1mhealthtips) Các chồi màu bạc phải được hái bằng móng tay, và không được phép để da của người hái tiếp xúc với lá trà. (Ảnh Volusion) Bạch trà cũng không được phép hái vào những ngày sương giá hoặc những ngày mưa. (Ảnh Imimg) Do đó mà thời gian thu hoạch bạch trà rất ngắn, càng khiến loại trà này khan hiếm và trở thành loại trà đắt nhất thế giới. (Ảnh Agoramedia)

