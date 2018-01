9 thương vụ IPO "khủng" được chờ đón trong năm 2018

Startup dịch vụ âm nhạc trực tuyến Spotify dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán New York trong năm nay. Với định giá hiện tại 19 tỷ USD, Spotify được kỳ vọng sẽ là công ty lớn nhất lên sàn trong năm 2018 - Ảnh: Fortune. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban chứng khoán và Giao dịch Mỹ, startup cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu Dropbox sẽ theo chân đối thủ Box lên sàn chứng khoán trong năm 2018. Sau vòng gọi vốn gần nhất, startup này được định giá gần 10 tỷ USD - Ảnh: WSJ. Lyft là đối thủ lớn nhất của startup gọi xe Uber tại Bắc Mỹ. Trong khi Uber dự kiến thực hiện thương vụ IPO vào năm 2019, Lyft có thể sẽ niêm yết cổ phiếu trong năm nay nhằm tranh thủ lợi thế đi trước để huy động vốn mở rộng địa bàn và tiếp tục cạnh tranh tại các thành phố hiện tại - Ảnh: LATimes. Bị thâu tóm bởi quỹ đầu tư Appollo vào năm 2016, công ty an ninh ADT dự kiến thực hiện IPO để huy động 2,1 tỷ USD trong năm nay - Ảnh: Fortune. Sở hữu nhiều khách hàng lớn như Uber, Microsoft, Sephora, startup dịch vụ thanh toán Hà Lan Adyen dự kiến sẽ lên sàn chứng khoán Mỹ trong năm 2018. Năm 2016, công ty này đạt doanh thu 727 triệu USD và hiện được định giá 2,3 tỷ USD - Ảnh: Edyen. Có trụ sở tại San Francisco, Docusign cho phép các công ty chấp nhận định dạng chữ ký điện tử. Đến nay, Docusign đã huy động được hơn 500 triệu USD từ các nhà đầu tư như Bain, Kleiner Perkins và Accel. Công ty này dự định sẽ thực hiện IPO trong năm 2018 - Ảnh: Docusign. Hudson Group hiện có gần 1.000 điểm bán hàng tiện lợi (đồ uống, sách, đồ ăn vặt) cho du khách với doanh thu hàng năm khoảng 1,3 tỷ USD. Đây là một trong những nhà bán lẻ du lịch lớn nhất tại Bắc Mỹ. Công ty này dự kiến lên sàn chứng khoán trong năm nay - Ảnh: Hudson Group. Nhà sản xuất smartphone Trung Quốc Xiaomi dự kiến sẽ thực hiện IPO vào nửa cuối năm 2018 trên sàn chứng khoán New York hoặc Hồng Kông. Công ty này có thể sẽ được định giá 100 tỷ USD trong thương vụ IPO công nghệ lớn nhất kể từ sau IPO của Alibaba trên sàn chứng khoán New York năm 2014 - Ảnh: Bloomberg. IPO của tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia là một trong những thương vụ IPO được mong chờ nhất trong năm 2018. Theo chính phủ Saudi Arabia, giá trị của Saudi Aramco có thể đạt tới 2 nghìn tỷ USD sau IPO. Hiện chưa có thông tin về sàn chứng khoán công ty này lựa chọn để niêm yết cổ phiếu - Ảnh: Bloomberg.

