9 sở thích có thể giúp bạn dễ dàng “hái” ra tiền

1. Thiết kế web

Với kỹ năng thành thạo, các nhà thiết kế web tự do có thể kiếm được nhiều công việc trên các trang việc làm trực tuyến. Ngoài ra, họ cũng có thể bắt đầu bằng cách làm việc tại một công ty và mở rộng mạng lưới khách hàng bằng hình thức truyền miệng. 2. Viết blog Không giống như các nhà văn tự do - được khách hàng trả tiền, những người viết blog (blogger) kiếm thu nhập từ các quảng cáo trên trang blog của mình, hoặc hưởng hoa hồng từ việc quảng cáo sản phẩm. Bạn cần xác định chủ đề trọng tâm cho blog của mình, thường là thực phẩm, gia đình, công nghệ, chính trị, kinh doanh, tài chính cá nhân và du lịch. 3. Yoga Những người có sở thích và kỹ năng yoga tuyệt vời hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng cách cộng tác với các phòng tập. Công việc bán thời gian này vừa mang lại cho họ thu nhập vừa giúp họ duy trì thói quen luyện tập để khoẻ mạnh hơn. 4. Nấu ăn Sở thích nấu ăn hoàn toàn có thể biến thành công việc kinh doanh khả thi. Tại Mỹ, một đầu bếp cá nhân có thể kiếm được 200-500 USD/ngày, theo Hiệp hội Đầu bếp Cá nhân Mỹ và ngành này đang ngày càng phát triển. 5. Làm thủ công Trong kỷ nguyên công nghiệp sản xuất hàng loạt, những món đồ đẳng cấp thường được làm thủ công. Với sở thích làm những món đồ thủ công tỉ mỉ như trang sức, nến, xà phòng, thiệp...bạn có thể đem lên trên các trang bán hàng trực tuyến để kiếm tiền. Có thể ngày nào đó, việc này sẽ biến thành một công ty kinh doanh thành công. 6. Viết và biên tập Những người viết tự do thường kiếm được thu nhập khá tốt, đặc biệt là trong các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao như luật, y tế, khoa học, tài chính và công nghệ. 7. Chụp ảnh Những người sở hữu một chiếc máy ảnh, tài năng và sự can đảm có thể kiếm thu nhập từ việc chụp ảnh chân dung, đám cưới, lễ tốt nghiệp và các sự kiện khác. Những nhiếp ảnh gia tự do thường lập trang web đẹp để "trưng bày" các bộ ảnh mình đã thực hiện và đây cũng là một cách để quảng bá cho bản thân họ. 8. Mua đồ giảm giá Nhiều người thực sự kiếm được bộn tiền bằng việc mua những món đồ giảm giá và đem bán lại trên mạng. Họ là chuyên gia trong việc xác định món đồ nào sẽ được nhiều người yêu thích và biết mua được nó với giá rẻ ở đâu. 9. Biên tập video Nếu bạn là người thường thích làm những công việc sáng tạo như biến những bộ ảnh, video của bạn bè, người thân thành những thước phim ngắn, hãy cân nhắc việc kiếm thu nhập từ việc này. Nhưng bạn cần phải nâng cao kỹ năng bằng các khoá học chuyên nghiệp, hãy thử các lớp trực tuyến trước khi quyết định học bài bản ở đâu đó.

