9 công việc trong mơ có thể bạn không hề hay biết

Nghiên cứu sô cô la

Một công việc siêu thú vị kết hợp giữa khoa học và sô cô la. Quay trở lại năm 2014, trường đại học Cambridge đã công bố mở chuyên ngành: Khoa học sô cô la. Theo Fast Company – thương hiệu truyền thông doanh nghiệp hàng đầu thế giới với mục tiêu trọng tâm là sự đổi mới trong công nghệ, lãnh đạo và thiết kế, mục đích của việc nghiên cứu là tìm ra bí kíp để sô cô la giữ được độ rắn và vị ngon trong thời tiết nóng. Một chương trình tiến sỹ đa ngành và được chơi với sô cô la cả ngày. Đây là một cơ hội việc làm quá đỗi ngọt ngào. Du lịch và uống bia

Đã bao giờ bạn tưởng tượng mình vừa được đi du lịch, vừa được uống bia thỏa thích mà còn được trả lương chưa? Vào năm 2016, Viện Smithsonian, tức Smithsonian Institution là một học viện nghiên cứu và bảo tàng viện của chính phủ Hoa Kỳ đã đăng tuyển vị trí như vậy. Nhưng ứng viên phải là những nhà sử học và học giả chuyên nghiệp. Có vẻ như đây là cơ hội tuyệt vời của nhà sử học vừa kiếm được 64.650 USD một năm vừa được đi khắp nơi và uống bia. Thử nghiệm đường trượt nước

Theo Fast Company, vào năm 2013, một sinh viên đã may mắn nhận được 30.000 USD để tự do du lịch vòng quanh Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập để thử nghiệm các đường trượt nước cho chuỗi resort SplashWorld. Chuyên gia xây Lego

Theo báo cáo của Fast Company, trên toàn thế giới chỉ có vỏn vẹn 40 chuyên gia xây dựng Lego. Đây là một nhóm làm việc được chọn lọc. Nếu may mắn được gia nhập nhóm, ngoài việc được tiếp xúc với các mảnh ghép Lego thú vị bạn phải xây dựng được các mô hình Lego khổng lồ và thiết kế các bộ LegoLand. Chủ quán cà phê mèo

Các quán café mèo đang là cơn sốt càn quét qua Nhật Bản. Khách hàng khi đến đây vừa được thưởng thức đồ uống, vừa được vuốt ve và chơi đùa cùng những chú mèo. Quả là một xu hướng kinh doanh thú vị để bạn theo đuổi. Chơi điện tử

Ngành công nghiệp trò chơi điện tử năm 2016 đạt doanh thu 91 tỷ đô la trên toàn cầu chứng tỏ sức ảnh hưởng to lớn của chúng lên nền kinh tế. Công việc này không đơn giản là bạn đóng vai người chơi đơn thuần. Bạn phải góp ý và sửa lỗi cho sản phẩm để đảm bảo khi ra mắt, trò chơi chạy mượt mà và hấp dẫn. Huấn luyện viên lướt sóng cho chó

Nghe có vẻ hài hước nhưng quả thực trên thị trường vẫn tồn tại nhu cầu dạy những chú chó biết lướt sóng. Theo báo cáo nội bộ của Bussiness Insider, bên cạnh những lớp học dạy cho cả chủ và chú chó của mình lướt sóng thì vẫn có những lớp dành riêng cho các chú chó. Người xem tivi chuyên nghiệp

Với công việc này bạn sẽ không cảm thấy có lỗi khi ngồi trước ti vi cả ngày. Nhiệm vụ của họ là xem các show truyền hình và chương trình tin tức rồi kéo các clip liên quan cho các trương trình khác. Vú em cho gấu trúc

Có rất ít người có cơ hội làm việc như những người trông coi những chú gấu trúc quý giá. Trung tâm bảo vệ và nghiên cứu gấu trúc Tứ Xuyên, Trung Quốc đã kêu gọi các ứng viên chuẩn bị tâm lý để trải qua một năm cùng chia sẻ buồn vui với những chú gấu trúc.

