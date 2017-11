5 Seasons và những yếu tố tạo nên sức bật mạnh mẽ

(Kiến Thức) -Theo các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực bất động sản, trong bối cảnh thị trường địa ốc như hiện nay, phần thắng chỉ thuộc về những dự án có sự khác biệt lớn so với số đông.

Trong bối cảnh hiện tại, nhu cầu nhà ở của người dân đang có sự thay đổi theo sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Theo đó, ngôi nhà không đơn thuần chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn phải là không gian sống đẳng cấp, tiện nghi với đa dạng các tiện ích và chất lượng dịch vụ đảm bảo. Cùng với vị trí, kết nối hạ tầng cơ sở, đây là những yếu tố có thể tạo nên sự khác biệt bền vững cho các dự án.

Trong vòng xoáy cạnh tranh này, 5 Seasons dưới sự quản lý và phát triển của TNR Holdings Việt Nam đã thoát khỏi lối mòn cũ bằng những lợi thế vượt trội so với các dự án cùng phân khúc.

Cự ly “vàng” giúp gia tăng giá trị bất động sản

Nếu lấy tâm đô thị là thước đo chuẩn mực cho giá trị của bất động sản, thì 5 Seasons có thể đáp ứng mọi quy chuẩn khắt khe nhất. Dự án tọa lạc trên đường Nguyễn Tuân thuộc quận Thanh Xuân – quận trung tâm và là khu vực kinh tế trọng yếu của thủ đô Hà Nội.

5 Seasons sở hữu những cự ly “vàng” với tiềm năng tăng giá lớn.

Từ 5 Seasons, cư dân chỉ mất chưa đầy 100 m để đến với ga tàu đường sắt trên cao – loại hình giao thông đem đến giải pháp giảm ùn tắc cho thành phố; từ 100m – 500m để đến với bến xe buýt trên đường Nguyễn Trãi hay nhà chờ tuyến buýt nhanh BRT và đường vành đai 3 – trục đường kết nối 9 quận huyện của Hà Nội.

Bên cạnh mạng lưới kết nối giao thông thuận tiện, 5 Seasons cũng đảm bảo khoảng cách thuận lợi tới các công trình dịch vụ và tiện ích đô thị, mang lại cuộc sống thuận tiện cho cư dân của mình. Theo đó, cư dân 5 Seasons sẽ dễ dàng tiếp cận với hệ thống trường học và bệnh lớn của Hà Nội: trường chuyên Amsterdam, trường THPT Lý Thái Tổ, Đại học KHXH&NV, Học viện An ninh, bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện Mắt, bệnh viện Thận; đồng thời nằm gần các trung tâm thương mại lớn: Big C, The Garden, Keangnam, Royal City, Lotte Mart…

“Hầu hết khách hàng lựa chọn 5 Seasons không chỉ vì hài lòng bởi mức giá cạnh tranh mà còn từ những cự ly “vàng” của dự án với hạ tầng cơ sở về giao thông, giáo dục, chăm sóc sức khỏe…”, đại diện TNR Holdings Việt Nam cho biết.

Nghỉ dưỡng tại gia – xu hướng an cư mới

Với mục tiêu đưa mô hình bất động sản condotel nghỉ dưỡng vốn chỉ phát triển mạnh ở các khu vực ven biển vào giữa lòng đô thị, chủ đầu tư 5 Seasons đã không tiếc công sức và tài chính đầu tư hệ thống tiện ích và dịch vụ vượt trội đạt chuẩn khách sạn hạng sang, hướng đến chăm sóc đời sống sức khỏe cho cư dân.

Xung quanh chủ yếu là khu nhà thấp tầng và công viên, cho nên trong bán kính 1 km, 5 Seasons không bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng, mang lại tầm nhìn thoáng rộng tới từng căn hộ.

Ghi điểm với khả năng tối ưu hoá thiên nhiên vào thiết kế căn hộ và tiện ích nội khu, dự án có đến 70% diện tích dành cho cây xanh và tiện ích. Cho nên, dù nằm ngay trung tâm thủ đô sầm uất, cư dân vẫn được hòa mình giữa không gian tươi mát, thanh bình trong lòng dự án.

70% diện tích tại 5 Seasons dành cho cảnh quan xanh.

Sống tại 5 Seasons, cư dân tương lai còn được tận hưởng cuộc sống vẹn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần khi được thường xuyên rèn luyện sức khoẻ với các tiện ích bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, yoga, phòng giải trí, phòng xông hơi, bể sục, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, thư viện cộng đồng, công viên Manhattan. Đặc biệt, điều tạo nên sự khác biệt và khẳng định đẳng cấp của 5 Seasons chính là các tiện ích thiết yếu này đều được miễn phí trọn đời.

Ngoài ra, mục tiêu mang đến cuộc sống hoàn hảo cho cư dân như ở khách sạn hạng sang, 5 Seasons cũng sở hữu nhiều đặc quyền hiếm dự án nào có được: Sảnh đón tiếp luôn có bảo vệ, lễ tân phục vụ và sử dụng wifi tốc độ cao miễn phí 24/24…

Nơi đây còn quy tụ một cộng đồng cư dân trí thức và có tiềm lực kinh tế, cơ sở vật chất xứng tầm khu vực. Vì vậy, 5 Seasons là lựa chọn hàng đầu của cư dân toàn cầu trong bước chuyển mình năng động của thời đại mới.

“Với mức giá từ 23 triệu đồng, 5 Seasons là dự án hiếm tại Hà Nội đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí về tiện ích, hạ tầng, môi trường sống xanh và an ninh. Tôi rất hài lòng với không gian sống tại đây”, anh Nguyễn Minh Long, chủ nhân một căn hộ tại 5 Seasons chia sẻ.