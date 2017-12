400.000 đồng/kg táo Nhật, nhiều người Việt săn lùng mua về ăn

Tuy giá đắt đỏ, nhưng loại táo nhập khẩu này vẫn đang là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam.

Mỗi quả táo nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản có mức giá khoảng 100.000 đồng/quả đang là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người tiêu dùng.

Những năm gần đây, thị trường trái cây nhập khẩu vô cùng sôi động và phong phú. Nếu như trước kia khó khăn trong việc tìm mua trái cây nước ngoài thì hiện nay, chỉ cần dạo quanh một vòng các siêu thị lớn trên cả nước là có thể dễ dàng tìm thấy những loại trái cây được nhập khẩu như táo, nho, cam, kiwi, cherry,… từ khắp các nước trên thế giới.

Táo tươi Aomori hiện đang là một trong số những sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm.

Tuy mới chỉ xuất hiện trên thị trường hơn 1 năm từ tháng 12/2016, táo tươi sạch từ vùng Aomori đã khẳng định được chất lượng đối với người tiêu dùng. Táo Nhật Bản phải trải qua 10 giai đoạn cùng với quy trình nghiêm ngặt từ lúc ra trái tới lúc thu hoạch, đồng thời cũng trải việc phân tích thổ nhưỡng, phóng xạ để đáp ứng được yêu cầu nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp vào Việt Nam.

Táo Fuji có màu đỏ bắt mắt, còn táo Kinsei có màu vàng.

Táo Aomori nặng trung bình 300g – 350g một quả. Tính ra một cân táo có giá dao động từ 240.000 – 400.000 đồng. Mức giá này cao hơn so với các loại táo khác nhưng lại mang đến những lợi ích tuyệt vời tới người tiêu dùng do đây là loại táo duy nhất không sử dụng bất cứ chất bảo quản nào bên vỏ ngoài nên hoàn toàn có thể ăn cả vỏ sau khi rửa sạch bằng nước vì vỏ táo có lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cao hơn thịt táo.

Táo Kinsei đang được bán với mức giá 275.000 đồng/kg.

Chị Thúy (Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) chia sẻ, từ khi siêu thị bày bán táo Nhật, gia đình chị thường mua về ăn.

“Lúc đầu, tôi mua do tò mò vì hình thức và màu sắc đều đẹp, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi ăn táo có vị ngọt thanh và giòn, ăn rất ngon. Dần dần cả chồng và con tôi đều nghiện món này nên mỗi khi thấy siêu thị bán tôi đều mua 1 – 2 kg táo để trong tủ lạnh”.

Tương tự chị Thúy, chị Mai (Giảng Võ, Hà Nội) chia sẻ, tết năm nay, chị quyết định chuyển quà biếu từ bánh kẹo, rượu, mứt để mua táo biếu họ hàng.