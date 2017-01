4 vụ bê bối của doanh nghiệp chấn động thế giới năm 2016

Vụ bê bối đình đám của doanh nghiệp đáng chú ý nhất năm 2016 phải kể đến ngân hàng lớn nhất nước Mỹ Wells Fargo đánh cắp tiền của khách. Theo đó, nguồn tin từ CNN cho hay, suốt từ năm 2011 đến 2016, nhân viên ngân hàng Wells Fargo đã bí mật tạo ra hàng triệu tài khoản ngân hàng và tín dụng mà người đứng tên không hề biết. Ảnh: Getty Images. Những tài khoản ảo đó đã giúp Wells Fargo thu về một khoản tiền khổng lồ. Nhờ đó nhân viên của Wells Fargo cũng thu lợi lớn. Ảnh: NPR. Sau khi vụ bê bối ngân hàng bị phanh phui, giá trị vốn hóa của Wells Fargo đã sụt giảm khoảng 9 tỷ USD. Cũng vì scandal này mà Wells Fargo đánh mất ngôi ngân hàng lớn nhất thế giới. Ảnh: The Business Journals. Trong bối cảnh lợi nhuận suy yếu, phải cắt giảm liên tục, Deutsche Bank - ngân hàng lớn nhất nước Đức còn bị giới chức Hoa Kỳ đòi bồi thường 14 tỷ USD hồi tháng 9/2016. Ảnh: The Daily Sheeple. Họ cho rằng ngân hàng Deutsche Bank đã bán chứng khoán kém chất lượng trước cuộc khủng hoảng tài chính. Ảnh: Getty Images. Tháng 6/2016, Giám đốc điều hành kênh truyền hình uy tín Fox News - Roger Ailes rơi vào vụ bê bối tình dục với một MC chương trình. Ảnh: Getty Images. Sau khi vụ việc bị phanh phui, ông Roger Ailes cũng đã xin từ chức. Cùng với đó, kênh Fox News đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả đồng thời bồi thường cho nữ MC Gretchen Carlson 20 triệu USD. Ảnh: The Independent. Tháng 8/2016, tập đoàn Lotte đối mặt với hàng loạt bê bối, từ chức đấu tranh quyền lực trong nội bộ gia đình và hối lội quan chức. Ảnh: Scmp. Vụ việc khiến chủ tịch tập đoàn Lotte - Shin Dong-bin bị truy tố vì tội tham nhũng, còn phó chủ tịch Lee In Won thì tự sát. Những bê bối ấy đã khiến thương hiệu lớn thứ 5 Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Livemint.

