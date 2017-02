11 sự thật bất ngờ về đồng tiền của Mỹ

Nói về đồng tiền của Mỹ, ít ai biết trước cuộc nội chiến, ít ai biết ngân hàng Mỹ còn được phép in tiền giấy. Tuy nhiên, nội chiến kết thúc, chính phủ Mỹ muốn kiểm soát chặt chẽ hơn lượng tiền được in nên quyết định chỉ có chính quyền liên bang mới được phép in tiền. Đồng đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ chính của Hoa Kỳ với rất nhiều mệnh giá khác nhau: 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Đồng 500 USD in hình Tổng thống William McKinley. Tờ 1.000 USD in hình Tổng thống Grover Cleveland. Tờ 5.000 USD in hình Tổng thống James Madison. Đồng 10.000 USD là đồng tiền có mệnh giá cao nhất được chính phủ liên bang Mỹ vận hành trong hệ thống tiền tệ quốc gia. Tiền xu đầu tiên của Mỹ được làm hoàn toàn từ đồng. Tuy nhiên, hơn 95% thành phần chế tạo đồng xu ngày nay được làm từ kẽm. Tại Mỹ, nếu ai đó bị bắt vì phạm tội sản xuất tiền giả, họ phải đứng trước hình phạt 20 năm tù, thậm chí là tử hình. Hàng năm, Mỹ cho ra đời hàng tỷ USD tiền xu nhưng mệnh giá của tiền xu này nhỏ hơn rất nhiều chi phí để sản xuất ra chúng. Điều đó đồng nghĩa với việc người Mỹ mất hàng triệu USD vì tiền xu. Trong lịch sử, nước Mỹ từng in một đồng tiền có mệnh giá 100.000 USD. Thực tế, tờ 100.000 USD không phải là tiền mà là giấy chứng nhận sở hữu vàng, được in dưới dạng tiền. Tờ 100.000 ra đời năm 1934 trong thời kỳ kinh tế thế giới suy thoái nặng Theo quy định, tờ 100.000 USD chỉ dành cho Chính phủ trong các giao dịch vàng. Nếu người dân sử dụng đồng tiền này, họ bị coi là phạm pháp. Năm 1940, Mỹ đình chỉ việc lưu hành tờ 100.000 USD. Ngày nay, chúng chỉ còn xuất hiện trong bảo tàng. Người ta cho rằng, đồng 10 USD của Mỹ có tuổi thọ 3,6 năm, trong khi đồng 1 USD có tuổi thọ 4,8 năm. Và đồng 100.USD có tuổi thọ dài nhất 18 năm. Kể từ giành được độc lập từ đế quốc Anh, Mỹ muốn chứng tỏ với thế giới rằng sẽ không bao giờ bị cai trị bởi bất kỳ một chế độ quân chủ nào nữa. Đó cũng là lý do vì sao trên tờ tiền của Mỹ chỉ xuất hiện chân dung những vị Tổng thống nổi tiếng, những nhà kinh tế lỗi lạc...đã khuất. Không một ai đang sống được phép xuất hiện trên đồng tiền của Mỹ. Người phụ nữ da màu đầu tiên được in hình trên mặt trước của một tờ bạc nước Mỹ là bà Harriet Tubman. Bà Harriet Tubman là một người lãnh đạo chiến đấu vì tự do. Hình ảnh của bà được thay thế cố Tổng thống Mỹ Andrew Jackson trên mặt trước tờ 20 USD. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trường Đại học Massachusetts Dartmouth năm 2009, khoảng 90% tiền giấy lưu hành ở Mỹ có dấu vết của cocaine. Nguồn ảnh: Therichest.

