10 phòng khách sạn nhà giàu cũng chưa dám ở

Phòng Royal Penthouse, khách sạn President Wilson, Geneva, Thụy Sĩ: Đây là phòng khách sạn đắt nhất thế giới, với giá khởi điểm là 80.000 USD (tương đương 1,8 tỷ đồng) một đêm, cao hơn tổng thu nhập trung bình một năm của người Mỹ. Ảnh: Business Insider. Trải rộng toàn bộ tầng thượng khách sạn, phòng suite này có 12 phòng ngủ, 12 nhà tắm lát cẩm thạch và một hiên rộng. Căn phòng dành cho giới siêu giàu này đón tiếp nhiều vị khách nổi tiếng, trong đó có Bill Clinton và Bill Gates. Ảnh: Hotelpresidentwilson. Phòng Grand Penthouse, khách sạn The Mark, New York, Mỹ: Với diện tích hơn 1.100 m2 và giá thuê 75.000 USD (1,7 tỷ đồng) một đêm, đây là một trong những phòng khách sạn lớn nhất khu Manhattan. Ảnh: Themark. Ngoài nội thất sang trọng, lịch lãm, phòng còn có dịch vụ tuyệt hảo, như món ăn do chính tay đầu bếp nổi tiếng Jean-Georges Vongerichten chế biến. Ảnh: Themark. Phòng Ty Warner Penthouse, khách sạn Four Seasons, New York, Mỹ: Phòng Ty Warner có giá khởi điểm là 50.000 USD (1,1 tỷ đồng) một đêm, cho du khách ngắm nhìn toàn cảnh Manhattan từ 4 ban công ốp kính. Ảnh: Robb Report. Các đồ dùng trong phòng đều là của những nhãn hiệu danh tiếng, với thiết kế tinh tế và sang trọng. Phòng có đội ngũ nhân viên phục vụ riêng, đem lại cho du khách trải nghiệm tuyệt vời nhất. Ảnh: Four Seasons Press. Biệt thự Hilltop Estate, khu nghỉ dưỡng Laucala Island, Fiji: Biệt thự của Laucala Island có giá từ 45.000 USD (1 tỷ đồng) một đêm. Nằm trên đỉnh đồi, Hilltop Estate có bể bơi dài, hai nhà khách, đầu bếp riêng, người lái xe và cô trông trẻ để du khách có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ. Ảnh: Tripadvisor. Maharajah Pavilion, khách sạn Raj Palace, Jaipur, Ấn Độ: Căn phòng ở cung điện Raj này sẽ cho du khách trải nghiệm cảm giác đế vương. Với giá 65.000 USD (1,5 tỷ đồng) một đêm, Maharajah Pavilion gồm nhiều phòng suite với trần cao, đèn pha lê, hiên rộng và bảo tàng riêng. Ảnh: The PinkCity Post. Biệt thự Royal Villa, khu nghỉ dưỡng Grand Lagonissi, Athens, Hy Lạp: Biệt thự này có 3 phòng suite, 2 bể bơi (trong nhà và ngoài trời), vườn riêng, bãi biển riêng, phòng massage, gym. Phòng có đội ngũ nhân viên đông đảo (đầu bếp, HLV riêng, quản gia, người chơi piano), dịch vụ limo và trực thăng. Tuy nhiên, để ở đây, bạn phải chi khoảng 50.000 USD (1,1 tỷ đồng) một đêm. Ảnh: The Wayfarer Story. Phòng Penthouse, khách sạn Cala di Volpe, Sardinia, Italy: Với giá 41.177 USD (935 triệu đồng), căn phòng sang trọng ở nóc khách sạn Cala di Volpe có 3 phòng ngủ, bể bơi, hầm rượu và sân thượng riêng nhìn ra bờ biển. Ảnh: Hotel Cala di Volpe. Phòng Penthouse, khách sạn Grand Hyatt Cannes, Pháp: Đây là căn phòng được ưa chuộng trong Liên hoan phim Cannes. Với giá 41.000 USD (930 triệu đồng) một đêm, phòng suite rộng 1.670 m này có phần hiên khổng lồ nhìn xuống đại lộ Croisette, vịnh biển và bãi biển riêng của khách sạn. Ảnh: Grand Hyatt Cannes. Biệt thự Sky Villa, khu nghỉ dưỡng Palms Casino, Las Vegas, Mỹ: Bạn sẽ phải trả giá khá cao cho một đêm nghỉ tại biệt thự 2 tầng rộng hơn 800 m2 này: khoảng 35.000 USD (795 triệu đồng) cho dịp cuối tuần. Sky Villa có thang máy ốp kính riêng, bể bơi kính, phòng massage và tập thể hình, cùng dịch vụ 24/7. Ảnh: Palms Casino Resort. Phòng The Apartment, khách sạn Connaught, London, Anh: Khách nghỉ ở đây sẽ phải chi khoảng 24.000 USD (545 triệu đồng) mỗi đêm. Phòng nghỉ tuyệt đẹp này tràn ngập ánh sáng tự nhiên, với ban công dài và quản gia riêng. Ảnh: Hurlingham Travel.

Phòng Royal Penthouse, khách sạn President Wilson, Geneva, Thụy Sĩ: Đây là phòng khách sạn đắt nhất thế giới, với giá khởi điểm là 80.000 USD (tương đương 1,8 tỷ đồng) một đêm, cao hơn tổng thu nhập trung bình một năm của người Mỹ. Ảnh: Business Insider. Trải rộng toàn bộ tầng thượng khách sạn, phòng suite này có 12 phòng ngủ, 12 nhà tắm lát cẩm thạch và một hiên rộng. Căn phòng dành cho giới siêu giàu này đón tiếp nhiều vị khách nổi tiếng, trong đó có Bill Clinton và Bill Gates. Ảnh: Hotelpresidentwilson. Phòng Grand Penthouse, khách sạn The Mark, New York, Mỹ: Với diện tích hơn 1.100 m2 và giá thuê 75.000 USD (1,7 tỷ đồng) một đêm, đây là một trong những phòng khách sạn lớn nhất khu Manhattan. Ảnh: Themark. Ngoài nội thất sang trọng, lịch lãm, phòng còn có dịch vụ tuyệt hảo, như món ăn do chính tay đầu bếp nổi tiếng Jean-Georges Vongerichten chế biến. Ảnh: Themark. Phòng Ty Warner Penthouse, khách sạn Four Seasons, New York, Mỹ: Phòng Ty Warner có giá khởi điểm là 50.000 USD (1,1 tỷ đồng) một đêm, cho du khách ngắm nhìn toàn cảnh Manhattan từ 4 ban công ốp kính. Ảnh: Robb Report. Các đồ dùng trong phòng đều là của những nhãn hiệu danh tiếng, với thiết kế tinh tế và sang trọng. Phòng có đội ngũ nhân viên phục vụ riêng, đem lại cho du khách trải nghiệm tuyệt vời nhất. Ảnh: Four Seasons Press. Biệt thự Hilltop Estate, khu nghỉ dưỡng Laucala Island, Fiji: Biệt thự của Laucala Island có giá từ 45.000 USD (1 tỷ đồng) một đêm. Nằm trên đỉnh đồi, Hilltop Estate có bể bơi dài, hai nhà khách, đầu bếp riêng, người lái xe và cô trông trẻ để du khách có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ. Ảnh: Tripadvisor. Maharajah Pavilion, khách sạn Raj Palace, Jaipur, Ấn Độ: Căn phòng ở cung điện Raj này sẽ cho du khách trải nghiệm cảm giác đế vương. Với giá 65.000 USD (1,5 tỷ đồng) một đêm, Maharajah Pavilion gồm nhiều phòng suite với trần cao, đèn pha lê, hiên rộng và bảo tàng riêng. Ảnh: The PinkCity Post. Biệt thự Royal Villa, khu nghỉ dưỡng Grand Lagonissi, Athens, Hy Lạp: Biệt thự này có 3 phòng suite, 2 bể bơi (trong nhà và ngoài trời), vườn riêng, bãi biển riêng, phòng massage, gym. Phòng có đội ngũ nhân viên đông đảo (đầu bếp, HLV riêng, quản gia, người chơi piano), dịch vụ limo và trực thăng. Tuy nhiên, để ở đây, bạn phải chi khoảng 50.000 USD (1,1 tỷ đồng) một đêm. Ảnh: The Wayfarer Story. Phòng Penthouse, khách sạn Cala di Volpe, Sardinia, Italy: Với giá 41.177 USD (935 triệu đồng), căn phòng sang trọng ở nóc khách sạn Cala di Volpe có 3 phòng ngủ, bể bơi, hầm rượu và sân thượng riêng nhìn ra bờ biển. Ảnh: Hotel Cala di Volpe. Phòng Penthouse, khách sạn Grand Hyatt Cannes, Pháp: Đây là căn phòng được ưa chuộng trong Liên hoan phim Cannes. Với giá 41.000 USD (930 triệu đồng) một đêm, phòng suite rộng 1.670 m này có phần hiên khổng lồ nhìn xuống đại lộ Croisette, vịnh biển và bãi biển riêng của khách sạn. Ảnh: Grand Hyatt Cannes. Biệt thự Sky Villa, khu nghỉ dưỡng Palms Casino, Las Vegas, Mỹ: Bạn sẽ phải trả giá khá cao cho một đêm nghỉ tại biệt thự 2 tầng rộng hơn 800 m2 này: khoảng 35.000 USD (795 triệu đồng) cho dịp cuối tuần. Sky Villa có thang máy ốp kính riêng, bể bơi kính, phòng massage và tập thể hình, cùng dịch vụ 24/7. Ảnh: Palms Casino Resort. Phòng The Apartment, khách sạn Connaught, London, Anh: Khách nghỉ ở đây sẽ phải chi khoảng 24.000 USD (545 triệu đồng) mỗi đêm. Phòng nghỉ tuyệt đẹp này tràn ngập ánh sáng tự nhiên, với ban công dài và quản gia riêng. Ảnh: Hurlingham Travel.