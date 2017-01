10 loại quả mang lại may mắn nên mua cho ngày Tết Nguyên đán

Từ xưa đến nay, chuối là một trong những loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả thờ gia tiên vào ngày Tết. Đây được cho là một loại quả mang lại may mắn, tượng trưng cho sự hạnh phúc, đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình. Quả bưởi mang một ý nghĩa rất quan trọng đó là tượng trưng cho cuộc sống dồi dào của con người. Hài hòa và sung túc là ý nghĩa của các loại táo. Bạn nên chọn mua loại quả này để bày mâm ngũ quả Tết. Đu đủ tượng trưng cho cuộc sống ấm no, đầy đủ. Màu vàng của cam tượng trưng cho sự mang lại may mắn, tiền tài cho gia chủ. Dưa hấu tượng trưng cho vận son, đỏ cho cả năm thuận lợi. Nho tượng trưng cho sự uyên nho, thông thái về mọi chuyện, mọi lĩnh vực trong đời sống... Nói đến sự phúc đức, an lành phải để đến quả dứa (thơm). Loại quả này không thể thiếu trên mâm ngũ quả trong các gia đình miền Nam. Ở miền Bắc, mấy năm trở lại đây, quả phật thủ rất được ưa chuộng để thờ cúng. Quả phật thủ được ví như bàn tay phật che chở, bảo vệ cho gia đình. Các gia đình ở miền Nam, miền Trung thường dùng quả trứng gà (lê ki ma) để thờ cúng trong ngày Tết. Họ cho rằng, quả trứng gà tượng trưng cho lộc trời ban, mang lại may mắn, phúc đức cho gia đình.

