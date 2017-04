10 loại nước hoa dành cho nữ giới đắt nhất thế giới

1. DKNY Golden Delicious Million Dollar Perfume - giá: 1 triệu USD (tương đương 22,640 tỷ đồng). 2. Clive Christian’s No 1 Imperial Majesty - giá: 435.000 USD (tương đương 9,484 tỷ đồng). 3. Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes - giá: 6.800 USD (tương đương 153,95 triệu đồng). 4. Clive Christian No. 1 for women - giá: 2.150 USD (tương đương 48,68 triệu đồng). 5. Caron’s Poivre - giá: 2.000 USD (tương đương 45,28 triệu đồng). 6. Chanel No. 5 - giá: 1.850 USD (tương đương 41,88 triệu đồng). 7. Hermes’ 24 Faubourg - giá: 1.500 USD (tương đương 33,96 triệu đồng). 8. Annick Goutal’s Eau d’Hadrien - giá: 1.500 USD (tương đương 33,96 triệu đồng). 9. Shalini - giá: 900 USD (tương đương 20,38 triệu đồng). 10. Joy Parfum by Jean Patou - giá: 800 USD (tương đương 18,11 triệu đồng).

