10 loại cây vừa cho ăn trái vừa làm đẹp sân vườn

Là loại cây ăn quả nhưng chanh rất dễ trồng và không tốn nhiều diện tích. Chính vì vậy, cây chanh rất thích hợp trồng trong sân vườn nhà phố. Ảnh: Internet. Chanh có thể trồng từ hạt hoặc mua cây giống. Chanh phát triển trên nhiều loại đất khác nhau nhưng tốt nhất là đất thịt tơi xốp và nhiều mùn. Ảnh: Khám phá. Một chậu khế không chỉ giúp trang trí nhà cửa, lấy bóng mát mà còn cho ăn quả. Cây khế nhỏ có đường kính từ 10 cm đến 20 cm, thích hợp trồng sân vườn nhỏ ở nhà phố. Ảnh: Moitruong. Cây khế kích cỡ lớn từ 20 – 30 cm hoặc hơn 30cm, thường thích hợp trồng trong sân vườn biệt thự. Ảnh: Dân Việt. Những chậu dứa xanh mướt trồng thành hàng theo dọc 2 bên lối vừa đẹp mắt, vừa xanh sạch và mang ý nghĩa may mắn. Ảnh: Hội nuôi trồng. Thanh long có thể trồng cạnh các trụ xi măng hoặc cho leo ở các trụ cột cánh cổng hoặc tường rào. Hoa thanh long nở to và xòe làm tăng thêm sự trang nhã cho sân vườn. Ảnh: Ongbachau. Cây lựu được đánh giá là cây dễ sống và dễ chăm sóc. Chỉ cần dành ít thời gian là bạn có chậu cây lựu sai quả. Ảnh: KHPT. Cóc Thái vốn ít sâu bệnh và cho trái gần như quanh năm. Cây thích hợp trồng trên ban công, sân thượng. Ảnh: Internet. Là giống cây dễ trồng, bạn hoàn toàn có thể tự trồng ổi trong chậu ngay tại nhà vừa làm cảnh, lại vừa có quả ăn ngay. Ảnh: Blogcaycanh. Kỹ thuật trồng cây đào không khó nên thích hợp để trồng làm kiểng cho khu vườn của mình. Ảnh: Dân Việt. Ngoài cho trái ăn, cây đu đủ còn được nhiều gia đình chuộng làm cây cảnh trang trí cho sân vườn. Ảnh: Báo Nghệ An. Hiện có nhiều giống xoài thích hợp để trồng kiểng, vừa cho quả ăn rất ngon. Thậm chí lá xoài non có thể ăn kèm với các loại rau khác. Ảnh: Dân Việt.

Là loại cây ăn quả nhưng chanh rất dễ trồng và không tốn nhiều diện tích. Chính vì vậy, cây chanh rất thích hợp trồng trong sân vườn nhà phố. Ảnh: Internet. Chanh có thể trồng từ hạt hoặc mua cây giống. Chanh phát triển trên nhiều loại đất khác nhau nhưng tốt nhất là đất thịt tơi xốp và nhiều mùn. Ảnh: Khám phá. Một chậu khế không chỉ giúp trang trí nhà cửa, lấy bóng mát mà còn cho ăn quả. Cây khế nhỏ có đường kính từ 10 cm đến 20 cm, thích hợp trồng sân vườn nhỏ ở nhà phố. Ảnh: Moitruong. Cây khế kích cỡ lớn từ 20 – 30 cm hoặc hơn 30cm, thường thích hợp trồng trong sân vườn biệt thự. Ảnh: Dân Việt. Những chậu dứa xanh mướt trồng thành hàng theo dọc 2 bên lối vừa đẹp mắt, vừa xanh sạch và mang ý nghĩa may mắn. Ảnh: Hội nuôi trồng. Thanh long có thể trồng cạnh các trụ xi măng hoặc cho leo ở các trụ cột cánh cổng hoặc tường rào. Hoa thanh long nở to và xòe làm tăng thêm sự trang nhã cho sân vườn. Ảnh: Ongbachau. Cây lựu được đánh giá là cây dễ sống và dễ chăm sóc. Chỉ cần dành ít thời gian là bạn có chậu cây lựu sai quả. Ảnh: KHPT. Cóc Thái vốn ít sâu bệnh và cho trái gần như quanh năm. Cây thích hợp trồng trên ban công, sân thượng. Ảnh: Internet. Là giống cây dễ trồng, bạn hoàn toàn có thể tự trồng ổi trong chậu ngay tại nhà vừa làm cảnh, lại vừa có quả ăn ngay. Ảnh: Blogcaycanh. Kỹ thuật trồng cây đào không khó nên thích hợp để trồng làm kiểng cho khu vườn của mình. Ảnh: Dân Việt. Ngoài cho trái ăn, cây đu đủ còn được nhiều gia đình chuộng làm cây cảnh trang trí cho sân vườn. Ảnh: Báo Nghệ An. Hiện có nhiều giống xoài thích hợp để trồng kiểng, vừa cho quả ăn rất ngon. Thậm chí lá xoài non có thể ăn kèm với các loại rau khác. Ảnh: Dân Việt.