10 loại cây hoa được chuộng mua chưng ngày Tết

1. Hoa đào. Trong dịp Năm mới ở các gia đình người Việt ở miền Bắc thường bày cây hoặc cành hoa đào với mong muốn cầu xin may mắn, thuận lợi cả năm. 2. Hoa mai. Theo quan niệm của người xưa, hoa mai nở vào ngày Tết sẽ đem lại may mắn, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, tấn lộc tấn tài. 3. Cây quất. Trưng bày cây quất dịp Tết được cho là mang lại sự may mắn, bình an, sức khỏe, trường thọ, niềm vui, hút tài lộc. 4. Nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân có ý nghĩa sinh sôi, nảy lộc, mang lại nhiều may mắn. 5. Hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền mang lại nhiều may mắn, sức khỏe, tuổi thọ mà giá thành khá rẻ nên được nhiều gia đình lựa chọn để chơi hoa trong ngày Tết. 6. Cây phát lộc. Nhiều người tin rằng loài cây này mang lại may mắn, tài lộc sung túc cho cả gia đình. 7. Hoa ly. Mấy năm gần đây nhiều gia đình cũng bắt đầu dùng hoa ly trưng bày trong nhà dịp Tết với mong muốn mang lại "bách hợp" cho gia đình hòa thuận quanh năm. 8. Hoa cúc. Trong dân gian, hoa cúc là loài hoa quý nằm trong tứ quý "tùng, cúc, trúc, mai", tượng trưng cho sự trường thọ, phúc lộc dồi dào. 9. Cây sung. Cây sung là biểu tượng cho sự sung mãn, tròn đầy nên cây sung rất được người Việt ưa chuộng trồng làm cảnh. Cây sung còn được xếp đứng đầu trong bộ tam đa, là biểu tượng của phúc (cây sung) cùng với lộc (cây lộc vừng), thọ (vạn tuế). 10. Hoa lan. Loài hoa "nữ hoàng" này tượng trưng cho sự giàu có, sang trọng, quý phái. Trong phong thủy, hoa lan mang lại nhiều may mắn, vượng khí cho gia chủ. Chính vì vậy, với vẻ đẹp sang trọng, màu sắc rực rỡ, loài hoa này thường được bày ở trong phòng khách mỗi dịp xuân về.

