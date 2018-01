10 loại cây cảnh được ưa chưng Tết đón tài lộc

Với quan niệm, củ cải đỏ mang lại may mắn, đón tiền tài, rước của cải vào nhà, tượng trưng cho năm mới sung túc, lại có giá bình dân nên được rất nhiều người đặt mua vào Tết Mậu Tuất. (Ảnh: Dân Việt) Hoa đồng tiền luôn mang những ý nghĩa to lớn, hoa đồng tiền tượng trưng cho sự hạnh phúc, vẻ đẹp và mang đến tiền tài vào nhà quanh năm và mỗi dịp Tết đến Xuân về. (Ảnh: Dân Việt) Lựu không chỉ là loại trái cây yêu thích của nhiều người mà việc trồng cây lựu trong chậu còn có tác dụng làm cây cảnh trong nhà và mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy như mang ý nghĩa xua tan tà ma, vận xui và mang lại nhiều niềm vui, tài lộc, may mắn cho nhà gia chủ mỗi dịp Tết đến, Xuân về. (Ảnh: Dân Việt) Cây kim tiền được gọi là cây phát tài luôn đem lại sự may mắn, phát tài phát lộc và thịnh vượng hơn trong cuộc sống cũng như công việc. Cây kim tiền có tên khoa học là Zamioculcas zamifollia, hay người ta còn gọi là cây kim phát tài, thuộc cây cảnh họ thiên nam tinh, là loại cây dễ chùm, sống lâu năm, xanh tốt. Thân cây to khỏe, mọng nước, phình to ở dưới gốc cây. (Ảnh: Dân Việt) Trạng nguyên có cụm lá màu đỏ tươi, rất bắt mắt (nhiều người vẫn nhầm tưởng đó là hoa trạng nguyên) nên thường được dùng cây cảnh trang trí nhà ngày Tết. Sắc đỏ của lá trạng nguyên được cho là mang đến may mắn, vận đỏ trong những ngày đầu năm. (Ảnh: Dân Việt) Cây vạn niên thanh có ý nghĩa phong thủy tăng tài vận cho gia chủ. Người ta quan niệm, trồng vạn niên thanh trong nhà ngày tết mang đến sự sung túc, trong hôn nhân cầu chúc hòa hợp như ý, trong lễ mừng thọ chúc được sống lâu. Cây phù hợp làm cây cảnh trong nhà, cây cảnh văn phòng giúp lọc sạch không khí, mang đến không gian sự tươi mới. Theo tiếng Hy Lạp, “vạn niên thanh” có nghĩa là “ cây tình yêu”. (Ảnh: VietQ) Cây thiết mộc lan không những có tác dụng lọc bỏ các độc tố gây ô nhiễm không khí mà còn giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc. Hoa của cây thiết mộc lan thường mọc thành chùm màu trắng và có mùi rất thơm, nhất là vào ban đêm. (Ảnh: VietQ)Cây thường xuân có khả năng xua đuổi ta ma, xóa tan âm khí, vượng dương khí. Chính vì thế, thường xuân còn được trồng trong nhà với nghĩa cầu mong sự bình an, may mắn cho gia chủ. Chúng còn là sự lựa chọn thích hợp để làm quà trong những dịp lễ, Tết đầu năm, mừng thọ người cao tuổi, mừng thăng chức, khai trương hay cho các sĩ tử trong mùa thi cử. Ngoài ra, cả trong tình yêu đôi lứa thì đây cũng là món quà ý nghĩa và được trân trọng. (Ảnh: Dân Việt) Cây Ngọc Bích còn được gọi là cây phỉ thúy, cây tình bạn, cây may mắn - cùng tên tiếng Anh với cây kim tiền là Money Plant. Nhiều người cho rằng cây Ngọc Bích có tác dụng chiêu tài do vậy sẽ họ thường đặt nó ở bên quầy thu ngân, máy đếm tiền... Có người lại bài trí cây tại lối đi vào các cửa hàng. Ngoài ý nghĩa phong thủy cây Ngọc Bích còn có tác dụng tốt về mặt sức khỏe, vì thế có thể đặt cây ở bên cửa sổ ngôi nhà bạn. (Ảnh: Dân Việt) Hoa cúc có tên tiếng Anh là Asteraceae, có nghĩa là ngôi sao. Theo quan niệm phương đông, ngày tết trong nhà có những chậu hoa cúc đẹp nhất sẽ mang lại cho gia đình may mắn và sung túc. (Ảnh: Dân Việt)

