10 điều ít biết về người giàu thứ hai thế giới

Xuất thân bần hàn: Sinh ra tại Leon trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha, Amancio Ortega là con trai của một nhân viên đường sắt và một người hầu gái. Năm 14 tuổi, chàng trai trẻ đầy tham vọng Ortega đã ra ngoài kiếm tiền nuôi ra đình. Ông làm việc cho một thợ may và học được cách may quần áo bằng tay. Đây được xem như một điềm báo trước về tương lai trở thành người giàu thứ 2 thế giới của ông. Ảnh: HowTrend. Zara suýt được đặt tên khác: Năm gần 40 tuổi, Ortega thành lập thương hiệu thời trang Zara tại La Coruna, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ban đầu ông định đặt tên là Zorba, tên nhân vật yêu thích của ông trong bộ phim "Zorba the Greek" nhưng không được cấp phép sử dụng. Sau khi đảo từ, cuối cùng Ortega quyết định chọn cái tên Zara (phát âm là "Thara" trong tiếng Tây Ban Nha). Ảnh: WhoWhatWear. Ortega và vợ quá cố từng là cộng sự: Năm 1975, Ortega mở cửa hàng đầu tiên cùng với vợ Rosalie Mera. Hai người có với nhau 2 đứa con nhưng sau đó ly hôn vào năm 1986. Khi qua đời vào năm 2013, Mera là người phụ nữ giàu nhất tại Tây ban Nha và nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Sau này, Ortega kết hôn với Flora Perez và có với bà một đứa con. Ảnh: Carpediemtv. Kín tiếng: Nhiều năm qua, Ortega từ chối vô số cuộc mời phỏng vấn. Ông có cuộc sống tránh xa giới truyền thông. Ảnh: Business Insider. Cuộc sống khá khiêm tốn: Ortega mặc cùng một kiểu áo mỗi ngày, uống cà phê ở cùng một quán và ăn trưa với nhân viên tại căng tin của công ty. Ông hiếm khi đi nghỉ và được gắn mác nghiện công việc. Thậm chí, với xe hơi, ông chủ Zara cũng chỉ chọn chiếc Audi A8, ưu tiên sự thoải mái. Ảnh: CNBC. Có nhiều sở thích thú vị: Ngoài sở thích cưỡi ngựa, Ortega dành thời gian rảnh để nuôi gà tại tư trang ở vùng đồng quê. Trong ảnh là Ortega cùng các cháu tại một cuộc đua ngựa ở Casas Novas. Ảnh: Daily Mail. Con gái Marta Ortega được cho là người kế nhiệm: Con gái của ông, Marta Ortega, 30 tuổi, hiện là phụ nữ giàu nhất tại Tây Ban Nha. Cô được cho là sẽ kế nhiệm của Ortega. Năm 2012, Marta kết hôn với vận động viên cưỡi ngựa hàng đầu Tây Ban Nha, Sergio Moya. Ảnh: Getty Images. Đế chế kinh doanh đang vướng phải nhiều rắc rối: Mô hình kinh doanh thời trang "ăn liền" là cách tiếp cận đáng gờm của Ortega nhằm giải phóng kho của Zara hai lần một tuần. Ngoài việc áp dụng chiến lược gây tranh cãi khiến đối thủ phải đau đầu, Zara cũng từng bị Louboutin kiện vì bán giày đế đỏ - biểu tượng của hãng này. Ảnh: Huffington Post. Là nhà từ thiện hào phóng: Dù khá bận rộn với đế chế thời trang và đầu tư bất động sản (Ortega sở hữu tòa nhà cao nhất Madrid, Torre Picasso, và khách sạn Epic tại Miami), ông vẫn dành nhiều thời gian cho việc từ thiện. Tổ chức Amancio Ortega Foundation của ông, chủ yếu hỗ trợ cho hoạt động chăm sóc sức khỏe và xã hội, đã quyên hàng chục triệu euro cho hoạt động chữa trị bệnh ung thư. Trong ảnh là con gái của Ortega trong một sự kiện của tổ chức (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Getty Images. Đa cảm: Trong cuốn sách Người đàn ông của Zara: Câu chuyện của thiên tài đằng sau tập đoàn Inditex, tác giả, cũng là bạn thân của Amancio Ortega, Covadonga O'Shea, cho biết ông là người đa cảm. Trong buổi khai trương cửa hàng tại Manhattan, ông đã tự khóa mình trong nhà vệ sinh và khóc. "Anh có biết tôi đã nghĩ về bố mẹ như thế nào không?", Ortega nói với O'Shea. "Họ tự hào thế nào về đứa con trai đã chinh phục nước Mỹ, bắt đầu từ một thị trấn ở ở Tây Ban Nha". Ảnh: Celeb Maestro

