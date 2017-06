Xúc động nghẹn ngào lễ "tốt nghiệp" cho trẻ sinh non

Tại Trung tâm Y tế vùng CaroMont ở thành phố Gastonia, bang North Carolina, Mỹ đã diễn ra buổi lễ mini rất đặt biệt, đó là tôn vinh và kỷ niệm cuộc sống của trẻ sinh non. Mỗi khi một bé sinh non được ra khỏi phòng chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh (NICU), sẽ được đội một chiếc mũ tốt nghiệp vô cùng đáng yêu và được chụp ảnh chân dung kỷ niệm. Các bệnh nhi được đưa vào NICU đều sinh sớm 6 tuần hoặc hơn, hoặc những trẻ cần chăm sóc y tế đặc biệt vì một vài lý do khác. "Khi được chuyển tới đây, các em nhỏ được cho ăn, được chăm sóc và yêu thương", y tá Melissa Jordan nói. Khi bé xuất viện, các nhân viên y tá tập hợp để hát và nhảy múa cùng cậu bé. Khi nhìn bố mẹ em mỉm cười, các nhân viên biết rằng, đó là điều ý nghĩa mà họ dành tặng các em bé giai đoạn đầu đời. Jordan cho hay, cô nảy ra ý tưởng về chương trình lễ tốt nghiệp cho bệnh nhi cách đây 6 tháng, khi muốn làm điều gì đó ý nghĩa cho một em bé sinh non do cô chăm sóc suốt 62 ngày. Chỉ khi gia đình của bé đón con xuất viện và sắm cho bé bộ quần áo có in dòng chữ "Cử nhân NICU" thì cô mới quyết định sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho trẻ sinh non. Việc làm ý nghĩa của các bác sĩ, y tá nhận được phản hồi tích cực của người nhà bệnh nhân. Mũ cử nhân đa dạng màu sắc và được in những dòng thông điệp khác nhau. Những món đồ kỷ niệm này sau đó sẽ được gửi về cho gia đình các bé. Khoảnh khắc đáng yêu này của các bé sẽ ghi dấu suốt cả cuộc đời.

Tại Trung tâm Y tế vùng CaroMont ở thành phố Gastonia, bang North Carolina, Mỹ đã diễn ra buổi lễ mini rất đặt biệt, đó là tôn vinh và kỷ niệm cuộc sống của trẻ sinh non. Mỗi khi một bé sinh non được ra khỏi phòng chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh (NICU), sẽ được đội một chiếc mũ tốt nghiệp vô cùng đáng yêu và được chụp ảnh chân dung kỷ niệm. Các bệnh nhi được đưa vào NICU đều sinh sớm 6 tuần hoặc hơn, hoặc những trẻ cần chăm sóc y tế đặc biệt vì một vài lý do khác. "Khi được chuyển tới đây, các em nhỏ được cho ăn, được chăm sóc và yêu thương", y tá Melissa Jordan nói. Khi bé xuất viện, các nhân viên y tá tập hợp để hát và nhảy múa cùng cậu bé. Khi nhìn bố mẹ em mỉm cười, các nhân viên biết rằng, đó là điều ý nghĩa mà họ dành tặng các em bé giai đoạn đầu đời. Jordan cho hay, cô nảy ra ý tưởng về chương trình lễ tốt nghiệp cho bệnh nhi cách đây 6 tháng, khi muốn làm điều gì đó ý nghĩa cho một em bé sinh non do cô chăm sóc suốt 62 ngày. Chỉ khi gia đình của bé đón con xuất viện và sắm cho bé bộ quần áo có in dòng chữ "Cử nhân NICU" thì cô mới quyết định sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho trẻ sinh non . Việc làm ý nghĩa của các bác sĩ, y tá nhận được phản hồi tích cực của người nhà bệnh nhân. Mũ cử nhân đa dạng màu sắc và được in những dòng thông điệp khác nhau. Những món đồ kỷ niệm này sau đó sẽ được gửi về cho gia đình các bé. Khoảnh khắc đáng yêu này của các bé sẽ ghi dấu suốt cả cuộc đời.