Xử lý 5 trục trặc phổ biến của các cặp vợ chồng

Tuy nhiên, không phải lúc nào đời sống tình dục cũng được suôn sẻ. Sẽ có những lúc hai bạn gặp phải vấn đề mà không biết giải quyết thế nào.

Theo bà Janice Hiller, nhà tâm lý học lâm sàng chuyên về các mối quan hệ và các vấn đề tình dục, đã chỉ ra những vấn đề tình dục phổ biến nhất mà các cặp vợ chồng hay gặp phải.

1. Ham muốn “lệch pha”

Vấn đề phổ biến nhất mà các cặp đôi gặp phải là sự khác biệt về nhu cầu và ham muốn tình dục. Một trong hai người thường có ham muốn nhiều hơn người kia. Vậy nên, khi một người cố gắng gần gũi nhưng lại bị nửa kia từ chối, sự tự tin và ham muốn sẽ giảm dần.

Bên cạnh đó, đối phương không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng làm “ chuyện ấy ”, lâu dần sẽ trở nên thờ ơ, lãnh cảm. Ham muốn tình dục cũng thay đổi trong từng giai đoạn cuộc đời, ở phụ nữ có thể là lúc sau sinh hoặc mãn kinh, ở nam giới có thể do tuổi già.

Cách giải quyết cho vấn đề này là hãy nói chuyện với nhau thật cởi mở và lắng nghe cảm nhận của đối phương, hai bạn sẽ thấu hiểu nhau hơn.

2. Không “lên đỉnh”

Trường hợp này thường hay xảy ra ở phụ nữ. Theo nghiên cứu, chỉ có khoảng 30% phụ nữ đạt được cực khoái bằng việc quan hệ, 70% còn lại cần được kích thích nhiều mới đạt khoái cảm. Điều này sẽ làm giảm hứng thú của phụ nữ với "chuyện chăn gối".

Nếu gặp tình trạng này, bạn cũng đừng quá lo lắng, đừng coi nó là mục tiêu duy nhất. Cảm giác thăng hoa là một phần của tình dục chứ không phải tất cả. Hãy cứ tận hưởng rồi điều gì đến sẽ đến.

3. Bị đau

Tình trạng này cũng thường xuyên gặp ở phụ nữ hơn nam giới. Nguyên nhân có thể là do phụ nữ không cảm thấy kích thích, chất nhờn không tiết ra đủ nên gây đau rát trong quá trình quan hệ. Còn một nguyên nhân nữa là do đau cơ xương chậu hoặc chứng liệt co cứng sàn xương chậu.

Nếu bạn gặp phải trường hợp thứ hai, hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn cách chữa trị. Ngoài ra, hai bạn cùng có thể điều chỉnh tư thế để giúp nhau cảm thấy thoải mái hơn.

4. Ảnh hưởng từ cuộc sống bận rộn

Chúng ta ai cũng phải làm việc để đảm bảo cuộc sống, nhưng đôi khi chúng ta để công việc cuốn đi, gây ra mệt mỏi, căng thẳng, stress, thậm chí đôi khi còn “giận cá chém thớt” lên gia đình.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý và hạnh phúc của cả hai, mà chuyện “yêu” cũng chịu tác động không kém. Khi hai bạn xảy ra mâu thuẫn, sẽ chẳng ai màng tới "chuyện ấy".

Lời khuyên dành cho bạn đó là, hãy sắp xếp thời gian hợp lý. Khi về nhà, gạt bỏ hết công việc sang một bên và toàn tâm dành thời gian chăm sóc gia đình của mình. Bạn cũng cần có thời gian nghỉ ngơi để “chuẩn bị chiến đấu”. Bên cạnh đó, hãy chia sẻ với người bạn đời để họ hiểu và thông cảm cho mình. Sự khoan dung là liều thuốc hữu hiệu nhất cho mọi mâu thuẫn.

5. Sự trung thực

Đôi khi người ta không trung thực trong “chuyện ấy”, ví dụ như vẫn đồng ý làm mặc dù không muốn, hoặc cố chứng tỏ “lên đỉnh” nhưng sự thật không phải vậy.

Đây thực chất chỉ là hai bạn chưa thật sự thấu hiểu nhau và chưa có sự phối hợp ăn ý. Chuyện chăn gối sẽ vô cùng thích thú nếu đôi bên suy nghĩ và thông cảm cho nhau. Do đó, dù gặp bất cứ vấn đề gì, hai bạn hãy nói chuyện thẳng thắn để cùng giúp cho đời sống tình dục ngày một tốt hơn.