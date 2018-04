Xót xa trẻ gặp tai nạn thương tâm vì cha mẹ bất cẩn

Liên tiếp trong thời gian gần đây đã xảy ra các vụ tai nạn thương tâm ở trẻ nhỏ như: Bé trai 13 tháng tuổi ở tỉnh Bình Dương bị đứt lìa bàn tay vì ngồi chơi cạnh bố trong lúc sửa xe, bé trai 3 tuổi ở tỉnh Bến Tre bị ngã vào máy xay bột nhang bị dập nát bàn tay... Trong nhiều vụ tai nạn trẻ em, chỉ trong một phút người lớn bất cẩn, con trẻ phải mang thương tật cả đời. Bé trai 2 tuổi bị xích xe máy cán đứt bàn tay: Ngày 15/1/2018, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, cho biết bé Nam (2 tuổi, ngụ Bến Cát, Bình Dương) nhập viện trong tình trạng bàn tay phải đứt lìa, tay dính nhiều dầu nhớt. Theo chia sẻ từ phía gia đình bệnh nhi, bé gặp nạn khi cho tay vào xích xe máy đang chạy. Các bác sĩ đã kịp thời mổ cắt lọc, nối ghép vi phẫu bàn tay và hai ngón tay cho bé đồng thời nẹp bột cẳng bàn tay phải cho bệnh nhi. Sau ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, các ngón tay của bé đã hồng ấm song bàn tay vừa được ghép vẫn còn phải theo dõi. Nghịch máy xay bột làm nhang, bé trai 3 tuổi đứt lìa ba ngón tay: Ngày 16/1/2018, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận điều trị cho trường hợp bé N.C.T (3 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) bị tai nạn sinh hoạt rất nặng.

Theo lời kể của người nhà, ít ngày trước, khi đang được ông nội cho ăn cơm, bé T. chạy đến chỗ máy xay bột làm nhang bán Tết chơi đùa. Khi bà nội nghe tiếng khóc và phát hiện bé cho tay vào máy thì đã muộn. Phần đĩa sên trên máy đã nghiến đứt lìa bàn tay trái đứa trẻ. Nhặt dép trên băng chuyền, bé trai bị cắt lìa tay: Bé trai 5 tuổi ở Kiên Giang theo mẹ tới xưởng sản xuất bao nhựa. Trong lúc chơi đùa, chiếc dép bé trai bị rơi vào băng cuốn nên đã với tay lấy. Không may, tay phải của bé bị mắc vào băng cuốn. Trong chốc lát, cánh tay phải bé trai bị kẹp đứt.

Xác định bệnh nhi bị đứt lìa 1/3 cánh tay phải, các bác sĩ đã phẫu thuật nối lại cho bé. Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau, nhận thấy cánh tay bị tổn thương có dấu hiệu hoại tử, tắc chi, các bác sĩ dù cố gắng nhưng không thể giữ được cánh tay của bé, đã buộc phải đoạn bỏ để giữ tính mạng cho bệnh nhi. Bé trai bị thang cuốn kẹp dập nát cổ bàn tay: Sáng 7/4/2017, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, TP.HCM cho biết đã phẫu thuật vết thương dập nát cổ bàn tay phải cho bệnh nhi V.N.T.P (17 tháng tuổi) bị thang máy ở sân bay Tân Sơn Nhất cuốn vào chiều 6/4. Trước đó, hai mẹ con chị N. đã làm thủ tục chuyến bay và vào phòng chờ đợi bay đi Đồng Hới khởi hành lúc 17h30. Trong thời gian chờ, cháu P. tự chạy đi chơi và ngã xuống thang cuốn cảm ứng tự động, bị kẹp cổ tay phải. Bé trai chết thảm vì uống phải chất hóa học: Cuối năm 2017, một bé trai 17 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do uống phải chất hoá học trong lọ tăm. Cháu bé Nghệ An được chuyển ra Hà Nội để điều trị, song đã tử vong vì ngộ độc quá nặng. Bố mẹ bất cẩn, bé gái tử vong: Ngày 21/6/2017, bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo ở phường An Bình đã tiếp nhận bé gái 1 tháng tuổi được mẹ đưa đến cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, ngưng tim, ngưng thở. Bé gái đã tử vong ngay sau đó nguyên nhân là do mẹ bé cho bú xong đặt con ngủ cạnh bố rồi đóng cửa đi chợ. Đến khi về thấy bé chảy máu mũi, cơ thể tím xanh, bất động. Bố của bé nhậu say xỉn từ tối hôm trước. Bé trai bị cắm kéo vào tai: Ngày 20/6/2017 trong lúc mẹ đang dọn dẹp bỗng thấy con trai mình gọi thất thanh, chạy vào thì thấy chiếc kéo hoen gỉ đâm sâu vào tai. Gia đình đã đưa ngay bé vào bệnh viện tai mũi họng và bé đã qua cơn nguy kịch.





Mẹ bất cẩn để con ngã xuống đường: Ngày 6/3/2017, một bà mẹ chở con trai bằng xe máy đỗ trên lòng đường, khi xuống xe, do bất cẩn, người mẹ này đã không gạt chân chống và buông tay ra. Hậu quả là chiếc xe máy bị đổ và cậu bé ngã xuống lòng đường và sau đó nhập viện trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Mẹ lau sàn làm con chấn thương sọ não: Tháng 1/2017, chị con chị Lê Thị Hoa, (trú tại quận 1, TPHCM) đưa con nhập viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) trong tình trạng tím tái, gồng cứng người. Nguyên nhân do mẹ bất cẩn lau sàn nhà khiến con bị ngã đập đầu mạnh vào sàn nhà. Ảnh minh hoạ. Mẹ đi chợ con 5 tuổi ngã tầng chết thảm: Trong lúc ở nhà một mình đợi mẹ đi chợ về, cháu trai 5 tuổi đã rơi từ tầng 5 khu nhà tập thể xuống đất chết thảm. Vụ tai nạn xảy ra ngày 12/12/2012 tại chung cư cao tầng số 137 đường Ngô Gia Tự, P.2 quận 10,TPHCM. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do mẹ cháu để cháu chơi một mình trên tầng 5 khu chung cư rồi đi chợ. Trong lúc mẹ chị chợ, bé Hậu rơi từ tầng 5 xuống đất tử vong. Ảnh minh họa.

