Xót xa cô gái tiền mất tật mang vì tẩy lông chân

Đầu tư một khoản tiền lớn để làm dịch vụ tại một thẩm mỹ viện ở Moscow, Nga, cô Anastasia Serdobintseva đã bị bỏng nặng do triệt lông chân. Theo chia sẻ, Anastasia Serdobintseva đã được thẩm mỹ viện áp dụng phương pháp triệt lông vĩnh viễn IPL. Đây là một phương pháp được các nhà lâm sàng y khoa và các chuyên viên thẩm mỹ sử dụng phổ biến hiện nay. Đây được xem là một phương pháp triệt lông cơ thể hiệu quả, an toàn. Tuy nhiện, tai nạn hy hữu của Anastasia Serdobintseva khiến nhiều người phải giật mình. Phương pháp IPL sẽ đi sâu xuống da đến vị trí các gốc lông. Tại đây, sợi lông bị làm nóng lên 70 độ C trong phần nghìn giây để phá hủy sợi lông và mầm sống của sợi lông, mà không làm tổn thương da. Chính vì thế sợi lông sẽ chậm mọc trở lại và dần bị tiêu hủy vĩnh viễn. Trường hợp của Anastasia Serdobintseva, do ánh sáng ở nhiệt độ cao làm cô bị bỏng nặng. Anastasia Serdobintseva đang phải điều trị vết bỏng rất nặng ở hai chân. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình, Anastasia Serdobintseva nói: "Tôi đang phải chịu cơn đau hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Tôi muốn cảnh báo mọi người, những ai đang có ý định triệt lông vĩnh viễn. Tôi cũng sẽ làm đơn khởi kiện thẩm mỹ viện để lấy lại công bằng cho đôi chân". Sau 6 tháng điều trị bỏng, chân Anastasia Serdobintseva bị rất nhiều vết sẹo bỏng như thế này. Hình ảnh đôi chân của Anastasia Serdobintseva trước khi phẫu thuật triệt lông. Chân dung Anastasia Serdobintseva. Nguồn ảnh: FBVN.

