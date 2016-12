Vòng quanh thế giới xem những món ăn cầu may năm mới

Ăn gì để gặp may mắn trong năm mới? Các loại bánh có dạng hình tròn được ăn vào bữa sáng năm mới không chỉ mang lại sự ngọt ngào mà cả sự tròn trịa cho chính năm đó. Rất nhiều người coi thịt lợn là thứ đồ ăn để gặp may mắn trong năm mới. Lý do ư? Lợn là con vật béo tốt, tròn trĩnh tượng trưng cho sự thịnh vượng. Động vật này cũng có mõm dài lúc nào cũng dũi xuống đất tượng trưng cho sự phát triển. Tại Hy Lạp, cứ mỗi khi đến dịp năm mới là người ta lại nghiền một quả lựu ngay trên sàn nhà ở trước cửa rồi để hạt lựu vương vãi để cầu may. Càng nhiều hạt thì càng may mắn. Cá nướng nguyên con cũng là một trong những món ăn cầu may. Sắc bạc của vảy cá tượng trưng cho tiền. Cá di chuyển thành bầy, tượng trưng cho sự thịnh vượng. Cuối cùng là cá luôn bơi về phía trước, tượng trưng cho sự đi lên. Tại Nhật Bản, những sợi mì dài tượng trưng cho sự trường thọ và may mắn, với điều kiện khi ăn không được nhai hay làm đứt sợi mì. Chớ có coi thường rau xanh vì màu xanh của rau tượng trưng cho tiền giấy đấy. Ai mà không muốn có nhiều tiền trong năm mới chứ. Mọi loại rau từ cải bắp đến cải xoăn đều áp dụng được. Tại Tây Ban Nha, truyền thống ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa để gặp may mắn đã có từ năm 1909. Mỗi quả nho tượng trưng cho một tháng trong năm, nên tháng 3 có thể chua cay, tháng 4 có thể nhiều gập ghềnh. Ý tưởng này sau đó đã lan sang các nước Bồ Đào Nha, Venezuela, Cuba, Mexico, Ecuador và Peru. Người dân nước Ý tin rằng hình dáng giống như đồng tiền xu của quả đậu lăng tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Vì vậy đậu lăng là món ăn cầu may không thể thiếu vào bữa tối đêm giao thừa. Bánh ngọt kẹp đồng xu là truyền thống thứ 2 của Hy Lạp được nhắc đến trong danh sách này. Với món bánh có vị chanh với một đồng xu đặt ở giữa trước khi đem nướng, may mắn sẽ đến với người nào ăn được miếng bánh có đồng xu đó.

Ăn gì để gặp may mắn trong năm mới? Các loại bánh có dạng hình tròn được ăn vào bữa sáng năm mới không chỉ mang lại sự ngọt ngào mà cả sự tròn trịa cho chính năm đó. Rất nhiều người coi thịt lợn là thứ đồ ăn để gặp may mắn trong năm mới. Lý do ư? Lợn là con vật béo tốt, tròn trĩnh tượng trưng cho sự thịnh vượng. Động vật này cũng có mõm dài lúc nào cũng dũi xuống đất tượng trưng cho sự phát triển. Tại Hy Lạp, cứ mỗi khi đến dịp năm mới là người ta lại nghiền một quả lựu ngay trên sàn nhà ở trước cửa rồi để hạt lựu vương vãi để cầu may. Càng nhiều hạt thì càng may mắn. Cá nướng nguyên con cũng là một trong những món ăn cầu may. Sắc bạc của vảy cá tượng trưng cho tiền. Cá di chuyển thành bầy, tượng trưng cho sự thịnh vượng. Cuối cùng là cá luôn bơi về phía trước, tượng trưng cho sự đi lên. Tại Nhật Bản, những sợi mì dài tượng trưng cho sự trường thọ và may mắn, với điều kiện khi ăn không được nhai hay làm đứt sợi mì. Chớ có coi thường rau xanh vì màu xanh của rau tượng trưng cho tiền giấy đấy. Ai mà không muốn có nhiều tiền trong năm mới chứ. Mọi loại rau từ cải bắp đến cải xoăn đều áp dụng được. Tại Tây Ban Nha, truyền thống ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa để gặp may mắn đã có từ năm 1909. Mỗi quả nho tượng trưng cho một tháng trong năm, nên tháng 3 có thể chua cay, tháng 4 có thể nhiều gập ghềnh. Ý tưởng này sau đó đã lan sang các nước Bồ Đào Nha, Venezuela, Cuba, Mexico, Ecuador và Peru. Người dân nước Ý tin rằng hình dáng giống như đồng tiền xu của quả đậu lăng tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Vì vậy đậu lăng là món ăn cầu may không thể thiếu vào bữa tối đêm giao thừa. Bánh ngọt kẹp đồng xu là truyền thống thứ 2 của Hy Lạp được nhắc đến trong danh sách này. Với món bánh có vị chanh với một đồng xu đặt ở giữa trước khi đem nướng, may mắn sẽ đến với người nào ăn được miếng bánh có đồng xu đó.