Vòng quanh thế giới với những món ăn đêm Giáng sinh

Tại Thụy Điển, một bàn tiệc Giáng sinh càng có nhiều đồ ăn càng tốt. Ở chính giữa phải là thịt lợn luộc, xung quanh có trứng, vụn bánh mì và mù tạt. Ngoài ra còn có cá hấp, thịt muối, bắp cải và rượu nóng. Tại Puerto Rico, món ăn Giáng sinh truyền thống là heo quay cả con. Để chuẩn bị được món ăn này, tối thiểu cần có 2 người thường xuyên túc trực bên cạnh một lò nướng ngoài trời từ lúc 2h sáng. Tại Bồ Đào Nha, bữa ăn truyền thống vào tối Noel không thể thiếu cá tuyết và khoai tây. Nhưng điểm hấp dẫn thực sự lại chính là ở các loại bánh ngọt, trong đó không thể thiếu được bánh Bolo Rei. Tại các nước Đông Âu như Lithuania, Ba Lan và Ukraine, bữa tiệc Giáng sinh phải có đầy đủ 12 món ăn, theo quy định thì không được phép có thịt, trứng và sữa nhưng quy định này không được thực hiện chặt chẽ lắm. Ngoài ra có rất nhiều truyền thống đi kèm bữa ăn như rắc bánh quế lên cỏ khô để kỷ niệm sự ra đời của Chúa. Theo truyền thống thì phải ăn đủ 12 món ăn không thiếu món nào nếu không chỉ qua năm sau là sẽ chết. Tại Đức, một công trình ẩm thực hay được thực hiện vào Giáng sinh là ngôi nhà làm từ bánh mì gừng, được trang trí kín với bánh, kẹo và bột đường. Các món ăn mặn thì không thể thiếu ngỗng nướng và cải bắp tím. Tại Nauy, lễ Giáng sinh không dành cho những người yếu tim khi trưng ngay một chiếc đầu cừu hấp trên bàn. Khi ăn người ta sẽ ăn tai và mắt trước vì đây là phần béo nhất. Tiếp đó người ta mới ăn đến óc, thường là luộc hoặc chiên. Cộng đồng người Hoa và Do Thái tại Mỹ là 2 cộng đồng lớn nhất tại Mỹ, vì thế nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi người Mỹ gốc Do Thái thường đến khu Chinatown để ăn gà xào tương và bánh cooky may mắn vì rất nhiều nhà hàng ở đây vẫn mở cửa. Tại Greenland, vào Giáng sinh, đàn ông luôn phục vụ phụ nữ vì việc ăn uống không dễ dàng gì với món mỡ cá voi bọc trong da cá voi. Món ăn rất dai và khó nuốt nên người ta thường nuốt chửng. (Nguồn ảnh: Independent)

