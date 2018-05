Vợ sực tỉnh nhận ra sai sót đang đe dọa cuộc hôn nhân của mình

Suốt cả buổi, cô bồ nhí của Tiệp làm gì cũng đều bị An "soi". An đoán cô ta cũng biết mọi người trong bàn đều rõ thân phận không lấy gì làm vẻ vang của mình...

Tối hôm ấy, An xúng xính váy áo, tham dự buổi họp mặt nhóm bạn thân của Huy – chồng cô. Nhóm của Huy chơi thân nhau từ những năm đại học, gồm 3 anh chàng, hiện tại sau nhiều năm ra trường đều là những người thành đạt.



Buổi họp mặt lần này, 3 người họ ngay từ đầu đã hẹn sẽ đưa theo vợ để chị em có dịp gặp mặt. Thế nhưng không hiểu sao Tiệp – anh cả của nhóm 3 người – lại "chơi trội": thay vì dẫn vợ theo lại đưa bồ nhí trẻ đẹp đến chung vui cùng mọi người.

An thấy không thoải mái lắm dù cô biết chuyện Tiệp bồ bịch hoàn toàn không ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên, với tư cách một người vợ, liệu có mấy ai không cảm thấy khó chịu, bất an mỗi khi nghe được mấy cụm từ "bồ nhí", "nhân tình", "tiểu tam", "người thứ ba",…? An tự nhiên cũng có những suy nghĩ rất đàn bà kiểu như: Chồng mình chơi thân với Tiệp, Tiệp lại có bồ, liệu có khi nào chồng mình bị bạn bè ảnh hưởng rồi bắt chước, sinh hư hay không? Thành ra kể từ lúc được chồng nói nhỏ người phụ nữ đi với Tiệp không phải vợ mà là nhân tình của anh ta, An tự nhiên thấy hơi... sôi máu.

Suốt cả buổi, cô bồ nhí của Tiệp làm gì cũng đều bị An "soi". An đoán cô ta cũng biết mọi người trong bàn đều rõ thân phận không lấy gì làm vẻ vang của mình. Nhưng thật lạ, cô bồ từ đầu tới cuối vẫn rất vui vẻ, tự nhiên, thoải mái trò chuyện với mọi người trong bàn và đặc biệt là cực săn sóc anh chồng hờ của mình là Tiệp.

Anh rminh họa.

Suốt cả buổi, Tiệp và nhân tình lúc nào cũng ngọt ngào, quấn quýt. Ngồi cạnh nhau mỗi người một ghế nhưng cô bồ cũng phải kê xích cái ghế của mình lại gần chàng một chút. Trải khăn ăn cũng là cô bồ trải cho Tiệp. Có món gì ngon vừa được bưng lên, cô ta mời mọi người, nhưng miếng đầu tiên nhất định là gắp cho "chồng". Thỉnh thoảng, cô ta còn đùng đũa đút thức ăn tận miệng cho anh ta. Tiệp cũng tỏ ra hơi ái ngại với mọi người bởi sự săn sóc đặc biệt này. Nhưng An nhận thấy trong thái độ của anh ta có cả một chút đắc chí, tự hào nữa. Dù sao thì trong bàn cũng có toàn bạn thân nên cũng không đến mức phản cảm.

Chưa hết, mỗi lần Tiệp phát ngôn là cô bồ nhí ngồi cạnh nhìn anh chăm chú, say sưa, xem chừng chú ý vô cùng, như thể sắp nuốt hết những gì anh ta nói. Tiệp mà nói đùa là cô ta cười khanh khách, vỗ tay, trực tiếp tán thưởng tài ăn nói hài hước duyên dáng mà người đàn ông của mình sở hữu.

Khi đến lượt cô "tiểu tam" ấy nói, thì một câu "anh Tiệp", hai câu "chồng em", còn vừa nói chuyện vừa tươi cười nhìn người tình đợi xem phản ứng của anh ta thế nào. An thấy những lúc ấy, Tiệp ngồi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, một tay khoác vai cô bồ, một tay nâng ly rượu nhâm nhi, dáng vẻ như hài lòng về những gì cô nhân tình đang thể hiện.

Nói tóm lại, từ đầu đến cuối, mọi hành vi cử chỉ của cặp đôi không danh chính ngôn thuận này đều thu vào tầm mắt của An. Dù tỏ ra hết sức bình thường, nhưng trong lòng cô không tránh khỏi những suy nghĩ kiểu: "Đúng là giỏi nịnh, thảo mai, chả thế mà ông Tiệp kia say như điều đổ, bỏ cả vợ ở nhà để dẫn theo. Mấy thứ sến rện ấy chỉ có phận tiểu tam mới làm được chứ người khác ai mà thèm".

Gần cuối buổi, An vào nhà vệ sinh rửa tay, chỉnh lại quần áo thì bắt gặp vợ của anh bạn còn lại trong nhóm 3 người kia. Chị này cả buổi rất ít nói, hầu như ai kể chuyện gì cũng chỉ nở nụ cười điềm đạm.

"Chị thấy cô bồ trẻ của anh Tiệp thế nào? Em cảm giác cô ta thảo mai quá, khéo quá, biết chiều chuộng đàn ông quá. Không liên quan đến mình nhưng em hơi không thích, chỉ tội cho chị vợ…", An bắt chuyện với vợ anh bạn thân của chồng.

An không có ý xấu khi nhắc đến cô bồ của Tiệp, nhưng đây là câu chuyện làm quà hợp lý nhất mà cô nghĩ ra. Mà An nghĩ vợ anh bạn còn lại trong nhóm 3 người cũng cảm thấy như mình thôi. Nhưng nào ngờ….

"Công bằng mà nói thì chị thấy cô ta rất cừ. Chả trách anh Tiệp say cô này như điếu đổ, dẫn cả theo để đi gặp bạn thân", chị đáp lời khiến An chưng hửng.

Trong khi An còn đang "quê" vì những lời mình vừa nói nhận được phản hồi kiểu này thì chị gái kia đã tiếp:

"Không phải chị ủng hộ mấy cô làm bồ nhí của đàn ông đã có vợ. Nhưng khách quan mà nói, cô bồ này có nhiều cái mà chị, có khi là cả em nữa, cần học hỏi nếu muốn giữ chồng. Cô ta khiến bản lĩnh đàn ông của anh Tiệp được thỏa mãn, lại biết làm anh ấy đẹp mặt trước mọi người. Phụ nữ như thế, đàn ông nào không muốn dẫn theo, không muốn ở bên?

Vợ anh Tiệp chị cũng được nghe chồng chị kể qua vài lần. Chị ấy có vẻ là thuộc tuýp phụ nữ giỏi giang, bản lĩnh, tự lập, thứ gì cũng có trong tay. Nhưng chính vì thế nên chị ấy thường ít khi chịu lép vế so với anh Tiệp, vợ chồng vì thế hay cãi cọ xích mích. Còn cô bồ kia thì khác hẳn nên…".

Nghe đến đấy, tự nhiên An thần cả người ra, tỉnh táo lại thì vợ anh bạn thân của chồng đã quay lại bàn tiệc từ lúc nào. An thẫn thờ vì chị ấy vừa mô tả vợ Tiệp sao mà giống chính mình đến thế!

An cũng được đánh giá là một người phụ nữ giỏi giang, hoàn hảo, nhưng kèm theo đó là hiếu thắng, không chịu nhường ai kể cả chồng. An nghĩ những hành động chăm sóc của cô bồ kia với Tiệp là sến, là thảo mai, bởi bản thân cô có bao giờ làm được như thế với Huy - chồng mình? An lại nghĩ đến những lần giận chồng đến sôi cả lên, cô liền tung hê hết tất cả với bạn bè anh, người nhà anh, cả người lạ nữa, cốt chỉ để khiến Huy thêm tức điên, tổn thương, mất danh dự. An đã ít khi làm hài lòng, nuôi dưỡng cái chất đàn ông trong Huy, lại còn chọc ngoáy vào đó mỗi lúc bản thân mất tự chủ nữa.

"May mà từ bấy đến giờ Huy vẫn chịu đựng được mình và chưa có dấu hiệu gì lạ",An thầm nghĩ khi ngồi trên xe cùng Huy trở về tổ ấm của hai người. Nhưng may đến đây thôi, từ nay về sau vợ chồng ra sao phải tùy thuộc phần nhiều vào thái độ, cách cư xử của An. Cô bồ của Tiệp dù vô tình nhưng đã thực sự đã giúp An mở to mắt rồi!