Vợ mệt mỏi vì trầm cảm, chồng tưởng kiếm cớ nhõng nhẽo

Con quấy khóc, thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân khiến các bà mẹ dễ trầm cảm. Ảnh: Bbcomes.

Sau sinh, mẹ chồng và mẹ đẻ thường đến nhà để tiện chăm sóc, tuy có người đỡ dần nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực. Hai mẹ bắt tôi phải kiêng cữ cẩn thận như các cụ ngày xưa, 3 ngày không đánh răng, sau 10 ngày mới được tắm gội,... Cơ thể mệt mỏi, ngứa ngáy, khó chịu khiến tôi càng dễ nổi cáu hơn trước. Tôi nhiều lần giải thích cho mẹ hiểu về việc kiêng cữ không nên quá khắt khe nhưng bị luôn gạt đi.Hơn thế, tôi không hài lòng với cách chăm cháu của mẹ chồng và luôn sợ người khác làm tổn thương con. Chồng tôi ban đầu cảm thông, dần dần cũng thay đổi thái độ khi thấy tôi giữ con khư khư, không muốn bất cứ ai động vào con. Kể cả anh, tôi cũng gắt gỏng khi chưa rửa tay đã bế bé.Sau sinh, tôi và con phải nằm riêng. Mỗi đêm, tôi ngủ khoảng 2 tiếng, chỉ cần con khẽ rướn người cũng tỉnh giấc, luôn sợ nằm đè lên con hoặc đói không kịp cho bú. Đầu tôi luôn căng thẳng, đau nhức kinh khủng, không thể tập trung, đôi lúc tôi tự đập đầu vào tường đến sưng trán để thấy mình vẫn có cảm giác.Trước khi có con, vợ chồng thường ngủ cùng nhau, được chồng ôm và chăm sóc. Khi sinh con, chồng tôi phải trải đệm nằm dưới đất khiến tôi hụt hẫng. Nhiều đêm thức trông con, chồng ngủ say hoặc đi công tác, nước mắt lại lăn dài vì tủi thân.Ngoài ra, vóc dáng của tôi thay đổi rất nhiều, bụng rạn và vẫn to như lúc mang thai 5 tháng. Trên người luôn là bộ đồ ngủ nhăn nheo, khủng khiếp nhất những ngày phải kiêng cữ, đầu tóc, miệng hôi rình khiến tôi tự ti, không để người khác đến gần mình. Tôi còn không dám soi gương vì sợ nhìn thấy bộ dạng xấu xí, nhếch nhác khi đó.Những khi ở nhà chỉ có hai mẹ con, không có người nói chuyện, tôi lại buồn rầu, suy nghĩ lung tung, tuyệt vọng, đôi lúc không có chuyện gì cũng ngồi ôm con khóc. Con thấy mẹ khóc cũng khóc theo, tôi lại càng gào khóc to hơn.