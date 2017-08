Viên khớp Tâm Bình - bí quyết đẩy lùi bệnh khớp của cụ ông 84 tuổi

84 tuổi và nỗi đau mang tên bệnh khớp



Chúng tôi đến thăm bác Dung vào một buổi nắng đẹp sau những ngày tiết trời mưa xuân. Căn nhà cổ hơn trăm năm tuổi mà tứ đại đồng đườngcùng sinh sống nằm lọt giữa những ngôi nhà cao tầng của làng Kiều Mai cũ, nay thuộc tổ14, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vừa rót trà, bác Dung mau mắn kể về hành trình chữa bệnh khớp của mình. Trước đây, bác công tác tại Thành ủy Hà Nội và đã nghỉ hưu được gần 20 năm. Hiện nay, bác vẫn tham gia công tác xã hội và là ủy viên Ban thường vụ Hội người cao tuổi phường Phúc Diễn.Bác luôn quan niệm rằng còn vận động, còn làm việc sẽ giúp mình khỏe khoắn, minh mẫn và yêu đời hơn. Tuy nhiên, năm 2011, tình trạng đauxương khớp bắt đầu xuất hiện. Cơn đau chủ yếu ở nửa người bên phải và đặc biệt tập trung ở dọc chân phải. Ban đầu chỉ là cảm giác đau nhẹ, âm ỉ nhưng càng ngày bệnh càng nặng hơn, đứng lên ngồi xuống rất khó khăn, sinh hoạt thường ngày đều bị ảnh hưởng.Mỗikhi trái gió trở trời thì các khớp chân trở nên đau nhức và tê cứng.Được sự động viên của con cháu, bác Dung đã đi khám ở Bệnh viện E, Bệnh viện 103và điều trị vớinhiều liệu trình khác nhau nhưng bệnh không thuyên giảm,thuốc chỉ có tác dụng giảm đau tức thời và sau khi ngừng sử dụng thì cơn đau lại tái phát. Nhiều khi chỉ đi bộ vài trăm mét quanh tổ dân phố nhưng bác cũng đành chịu vì chân đau nhức quá.

Bệnh đau xương khớp khiến bác Nguyễn Ngọc Dung đi lại khó khăn.

Sống vui khỏe vì khỏi đau xương khớp

Tưởng chừng như phải chung sống với bệnh khớp suốt quãng đời còn lại thì may mắn bác Dung được người quen mách sử dụng Viên khớp Tâm Bình. Sau khi tìm hiểu các thông tin về sản phẩm và đặc biệt ấn tượng với cái tên Tâm Bình, bác ra nhà thuốc mua mấy hộp về dùng thử thì thấy tình trạng sức khỏe được cải thiện rõ rệt, hiện tượng đau chân mỏi gối hầu như biến mất. Tuy nhiên, một thời gian sau, do vận động đi lại nhiều, đặc biệt là sau chuyến du lịchNga, hai chân của bác lại nhúc nhắc đau.Bác hiểu bệnh khớp là bệnh của tuổi già, khó lòng mà khỏi hoàn toàn được nên vẫn kiên trì sử dụngViên khớp Tâm Bình. Bác cho biết chỉ tin tưởng các sản phẩm Đông y có nguồn gốc tự nhiên bởi sự an toàn,không có tác dụng phụ, so với các sản phẩm khác thì Viên khớp Tâm Bình có giá thành hợp lý, phù hợp với những người già đã về hưu như bác.Sau 4 thángsử dụng tiếp Viên khớp Tâm Bình thì đến nay, sức khỏe của bác Dung đã ổn định, các cơn đau nhức cơ bản chấm dứt,người cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu.

Niềm vui của bác Dung khi khỏi bệnh khớp.

Bác Dung còn hào hứng chia sẻ, ngày hội làng Kiều Mai mới đây, bác đã cùng dân làng đi bộ rước Thành hoàng làng đến tận Phú Mỹ (Mỹ Đình) với khoảng cách cả đi và về là 8km mà hoàn toàn không cảm thấy đau nhức.Có nhiều người thấy bệnh của bác được cải thiện nênhỏi thăm, bác đều tư vấn tận tình theo số điện thoại 0166 6336 194.

Trong ngôi nhà cổ kính, con cháu tề tựu đông đủ, bác Dung cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc khi khỏi bệnh xương khớp.Cho đến nay, hàng ngày bác luôn duy trì thói quen đi bộ 2-3 km để rèn luyện sức khỏe.Bác hồ hởi chia sẻ, dù đã hơn 80 tuổi nhưng mắt bác vẫn sáng, có thể đọc báo hàng ngày mà không cần đeo kính, mỗi bữa cơm uống một chén rượu thuốc.Đối với bác, khi có bệnh, bên cạnh việc sử dụng các thuốcđiều trị thì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và kiên trì tập luyện thể dục là bí quyết để sống vui, sống khỏe và cống hiến sức mình cho công tác cộng đồng. Giờ mỗi khi có ai hỏi về hành trình chữa bệnh khớp của mình, bác Dung vẫn luôn nhắc lại một câu nói mà bácrất tâm đắc với thái độ thật hào sảng:

Thân hình của mẹ cha cho

Hết đau xương khớp là do Tâm Bình