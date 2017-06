Vị trí mắc ung thư mà bạn không bao giờ ngờ tới

Ung thư mũi: Khi bị ung thư mũi, bệnh nhân có thể đối diện với các triệu chứng như chảy máu mũi, ù tai, đau nửa đầu kéo dài… Một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh này là tình trạng chảy máu mũi. Máu có thể chảy từ một, hai bên; xuất hiện máu trong nước mũi song dễ bị nhầm lẫn với chảy máu cam thông thường. Ảnh: Kênh sức khỏe Ung thư mí mắt: Theo thống kê có khoảng 5-10% ca ung thư da diễn ra ở mí mắt. Vì thế nếu thấy đột nhiên mí mắt bạn có dấu hiệu bất thường bạn nên đi khám để chữa trị kịp thời. Ảnh: KT. Ung thư lưỡi: Nghe có vẻ lạ tai nhưng ung thư lưỡi là bệnh ung thư thường gặp nhất trong các ung thư vùng khoang miệng và hay gặp ở nam giới trên 50 tuổi. Ảnh: Ungbuouvietnam. Ung thư mông: Mông cũng là vùng cơ thể hoàn toàn có thể xuất hiện ung thư. Nếu liên tục xuất hiện tình trạng đau nhức bất thường, phát ban ở mông thì nên đi thăm khám vì bạn hoàn toàn có thể đã bị ung thư. Ảnh: Sống khỏe. Ung thư kẽ ngón chân: Nếu kẽ ngón chân của bạn thường xuyên xuất hiện những vết thương lâu không lành, hoặc xuất hiện đốm đen bất thường thì hãy tới bệnh viện để kiểm tra vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Ảnh: Baophunu. Ung thư dưới móng: Dưới lớp móng tay, móng chân của bạn hoàn toàn có thể trở thành ổ trú ngụ sinh sôi của mầm bệnh ung thư mà bạn không nghĩ tới. Ảnh: Infornet. Ung thư lòng bàn chân: Khi bị ung thư lòng bàn chân đó thực sự đã điều tồi tệ với bạn. Khối u ác tính dưới lòng bàn chân được gọi là "khối u ác tính lentiginous acral". Bạn sẽ phải hứng chịu nhiều hậu quả với sức khỏe do nó gây ra. Ảnh: CafeF. Ung thư môi: Môi cũng là vùng cơ thể thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời chính vì thế nó hoàn toàn có thể bị ung thư do nhưng tia xấu từ mặt trời tác động nên. Ảnh: Baonghean. Ung thư lòng bàn tay: Một khối u ác tính cũng có thể xảy ra ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân của bạn. Ung thư lòng bàn tay có thể sinh ra do tia độc hại từ mặt trời tác động gây nên. Ảnh: Benhungthu.

Ung thư mũi: Khi bị ung thư mũi, bệnh nhân có thể đối diện với các triệu chứng như chảy máu mũi, ù tai, đau nửa đầu kéo dài… Một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh này là tình trạng chảy máu mũi. Máu có thể chảy từ một, hai bên; xuất hiện máu trong nước mũi song dễ bị nhầm lẫn với chảy máu cam thông thường. Ảnh: Kênh sức khỏe Ung thư mí mắt: Theo thống kê có khoảng 5-10% ca ung thư da diễn ra ở mí mắt. Vì thế nếu thấy đột nhiên mí mắt bạn có dấu hiệu bất thường bạn nên đi khám để chữa trị kịp thời. Ảnh: KT. Ung thư lưỡi: Nghe có vẻ lạ tai nhưng ung thư lưỡi là bệnh ung thư thường gặp nhất trong các ung thư vùng khoang miệng và hay gặp ở nam giới trên 50 tuổi. Ảnh: Ungbuouvietnam. Ung thư mông: Mông cũng là vùng cơ thể hoàn toàn có thể xuất hiện ung thư. Nếu liên tục xuất hiện tình trạng đau nhức bất thường, phát ban ở mông thì nên đi thăm khám vì bạn hoàn toàn có thể đã bị ung thư. Ảnh: Sống khỏe. Ung thư kẽ ngón chân: Nếu kẽ ngón chân của bạn thường xuyên xuất hiện những vết thương lâu không lành, hoặc xuất hiện đốm đen bất thường thì hãy tới bệnh viện để kiểm tra vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Ảnh: Baophunu. Ung thư dưới móng: Dưới lớp móng tay, móng chân của bạn hoàn toàn có thể trở thành ổ trú ngụ sinh sôi của mầm bệnh ung thư mà bạn không nghĩ tới. Ảnh: Infornet. Ung thư lòng bàn chân: Khi bị ung thư lòng bàn chân đó thực sự đã điều tồi tệ với bạn. Khối u ác tính dưới lòng bàn chân được gọi là "khối u ác tính lentiginous acral". Bạn sẽ phải hứng chịu nhiều hậu quả với sức khỏe do nó gây ra. Ảnh: CafeF. Ung thư môi: Môi cũng là vùng cơ thể thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời chính vì thế nó hoàn toàn có thể bị ung thư do nhưng tia xấu từ mặt trời tác động nên. Ảnh: Baonghean. Ung thư lòng bàn tay: Một khối u ác tính cũng có thể xảy ra ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân của bạn. Ung thư lòng bàn tay có thể sinh ra do tia độc hại từ mặt trời tác động gây nên. Ảnh: Benhungthu.