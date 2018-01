Vì sao không được sử dụng thuốc nhỏ mắt quá 15 ngày?

- Tôi là nhân viên văn phòng, công việc buộc tôi phải liên túc tiếp xúc với máy tính. Do đó, để bảo vệ mắt, tôi mua thuốc nhỏ mắt để dùng hàng ngày. Tuy nhiên, mới đây tôi được biết nếu dùng thuốc nhỏ mắt lâu ngày sẽ có tác hại. Điều này thực hư ra sao, thưa bác sĩ? (Trần Hà Trang - 28 tuổi, Hà Nội).



Không được dùng thuốc nhỏ mắt quá 15 ngày liên tục. Ảnh: iStock. Bác sĩ CKII ngành nhãn khoa Nguyễn Đăng Dũng tư vấn:



- Hiện nhiều người đã tự ý mua thuốc nhỏ mắt để sử dụng nhằm cải thiện tình trang nhức mỏi, đau hoặc khô mắt. Nhưng bạn phải nhớ rằng về nguyên tắc không được sử dụng bất kỳ loại thuốc nhỏ mắt nào liên tục quá 15 ngày, kể cả nước mắt nhân tạo và cấu tạo tương tự nước mắt thông thường.

Những loại thuốc dưỡng mắt khi tra có thể làm giảm cảm giác khó chịu của mắt ngay tức khắc do có menthol. Tuy nhiên, menthol cũng làm cho nước trong mắt nhanh bay hơi và gây ra tình trạng khô mắt nặng hơn.

Thói quen thường xuyên sử dụng thuốc nhỏ mắt có thể gây ra những bệnh lý do việc lạm dụng thuốc đặc biệt với những thuốc có thành phần gây co mạch hoặc có chứa corticoid. Người bệnh có thể gặp tình trạng tăng nhãn áp, thiên đầu thống hoặc đục thủy tinh thể do tác dụng phụ của thuốc gây ra.

Corticoid là chất kháng viêm rất mạnh, dùng đúng chỉ định sẽ đem lại kết quả tốt trong điều trị nhưng nếu sử dụng không đúng chỉ định và liều lượng có thể gây những biến chứng nghiêm trọng thậm chí mất thị lực do tình trạng tăng nhãn áp của bệnh lý thiên đầu thống (glocom co corticoid).

Ngoài ra, một số nhóm bệnh lý tại mắt như viêm loét giác mạc do nấm hoặc herpes cũng có chống chỉ định tuyệt đối với corticoid vì có thể khiến bệnh trầm trọng hơn hoặc gây những biến chứng loét, thủng giác mạc.